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Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении
Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении отразили пять украинских атак, уничтожили склад с боеприпасами и около 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T15:17
2023-08-16T15:17
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили пять украинских атак, уничтожили склад с боеприпасами и около 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.Кроме того, Киев за сутки потерял здесь три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы Д-20 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направленииНазваны потери ВСУ в Херсонской области за две неделиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
https://crimea.ria.ru/20230816/ukrainskiy-su-25-sbit-v-dnr-1130769623.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении

Российские военные отбили пять атак ВСУ и уничтожили 250 боевиков на Донецком направлении

15:17 16.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили пять украинских атак, уничтожили склад с боеприпасами и около 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.
"Кроме того, в районе города Торецк в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 250-ти украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, Киев за сутки потерял здесь три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы Д-20 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
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