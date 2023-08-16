https://crimea.ria.ru/20230816/razbityy-sklad-i-250-ubitykh-soldat-vsu-situatsiya-na-donetskom-napravlenii-1130769968.html

Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении

Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отразили пять украинских атак, уничтожили склад с боеприпасами и около 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T15:17

2023-08-16T15:17

2023-08-16T15:17

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили пять украинских атак, уничтожили склад с боеприпасами и около 250 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.Кроме того, Киев за сутки потерял здесь три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы Д-20 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направленииНазваны потери ВСУ в Херсонской области за две неделиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот