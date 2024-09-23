https://crimea.ria.ru/20240923/vsu-obstrelyali-shkolnyy-stadion--v-zdanii-nakhodilis-106-detey-1140555849.html

ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей

ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей - РИА Новости Крым, 23.09.2024

ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей

ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились 148 человек, из них 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T18:16

2024-09-23T18:16

2024-09-23T18:20

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

новости

школа

дети

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137495427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6998a1914dcb3d68ec30cc083c62f746.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились 148 человек, из них 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.На месте работают оперативные службы, территория школы и стадиона оцеплена, отметил Балицкий.По данным губернатора, это второй за неделю случай, когда ВСУ нанесли удары вблизи образовательных учреждений.Ранее в результате обстрела ВСУ пострадали три жителя Каменки-Днепровской. Пострадавших с минной-взрывными ранами доставили в больницу.Кроме того, был поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеКиев атаковал дронами российские регионы

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, школа, дети, обстрелы всу