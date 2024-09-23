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ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей
ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей - РИА Новости Крым, 23.09.2024
ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей
ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились 148 человек, из них 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T18:16
2024-09-23T18:16
2024-09-23T18:20
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новости
школа
дети
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились 148 человек, из них 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.На месте работают оперативные службы, территория школы и стадиона оцеплена, отметил Балицкий.По данным губернатора, это второй за неделю случай, когда ВСУ нанесли удары вблизи образовательных учреждений.Ранее в результате обстрела ВСУ пострадали три жителя Каменки-Днепровской. Пострадавших с минной-взрывными ранами доставили в больницу.Кроме того, был поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеКиев атаковал дронами российские регионы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, школа, дети, обстрелы всу
ВСУ обстреляли школьный стадион – в здании находились 106 детей
106 детей находились в здании школы во время обстрела ВСУ стадиона в Запорожской области
18:16 23.09.2024 (обновлено: 18:20 23.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области, на момент обстрела в здании находились 148 человек, из них 106 детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находились 148 человек, из них 106 детей", – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.
На месте работают оперативные службы, территория школы и стадиона оцеплена, отметил Балицкий.
По данным губернатора, это второй за неделю случай, когда ВСУ нанесли удары вблизи образовательных учреждений.
"Мы видим, что для них (ВСУ – ред.) нет никаких ограничений и принципов. Поручил комитету по безопасности Запорожской области проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений", – подытожил Балицкий.
Ранее в результате обстрела ВСУ пострадали три жителя Каменки-Днепровской. Пострадавших с минной-взрывными ранами доставили в больницу.
Кроме того, был поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.
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