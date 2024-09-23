https://crimea.ria.ru/20240923/kiev-atakoval-dronami-rossiyskie-regiony-1140534583.html

Киев атаковал дронами российские регионы

Киев атаковал дронами российские регионы - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Киев атаковал дронами российские регионы

ВСУ в ночь на понедельник предприняли попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, восемь дронов сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T07:46

2024-09-23T07:46

2024-09-23T07:46

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

василий голубев

ростовская область

белгородская область

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на понедельник предприняли попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, восемь дронов сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотником был атакован город Губкин. Пострадавших нет, однако в результате падения дрона повреждены 10 легковых автомобилей и остекление в шести квартирах. Кроме того, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский подразделения ПВО уничтожили три БПЛА. "В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном мореСистемы ПВО сработали над Симферополем Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов

ростовская область

белгородская область

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, василий голубев, ростовская область, белгородская область, курская область