https://crimea.ria.ru/20240923/kiev-atakoval-dronami-rossiyskie-regiony-1140534583.html
Киев атаковал дронами российские регионы
Киев атаковал дронами российские регионы - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Киев атаковал дронами российские регионы
ВСУ в ночь на понедельник предприняли попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, восемь дронов сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T07:46
2024-09-23T07:46
2024-09-23T07:46
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
василий голубев
ростовская область
белгородская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на понедельник предприняли попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, восемь дронов сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотником был атакован город Губкин. Пострадавших нет, однако в результате падения дрона повреждены 10 легковых автомобилей и остекление в шести квартирах. Кроме того, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский подразделения ПВО уничтожили три БПЛА. "В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном мореСистемы ПВО сработали над Симферополем Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
ростовская область
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, василий голубев, ростовская область, белгородская область, курская область
Киев атаковал дронами российские регионы
Силы ПВО сбили над российскими регионами 8 украинских беспилотников - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на понедельник предприняли попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, восемь дронов сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области",- говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотником был атакован город Губкин. Пострадавших нет, однако в результате падения дрона повреждены 10 легковых автомобилей и остекление в шести квартирах.
Кроме того, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский подразделения ПВО уничтожили три БПЛА.
"В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram.
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