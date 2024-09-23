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Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море

Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море

Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T06:32

2024-09-23T06:32

2024-09-23T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Боевую задачу отрабатывали в том числе в темное время суток и на разных высотахОтмечается, что самолет Су-30 может применять многие виды вооружения."Мы работаем по целям из пушки, а также свободнопадающими боеприпасами и управляемым вооружением. Все методы уничтожения целей эффективны, летчики натренированы", - приводит Минобороны слова одного из летчиков.После успешного выполнения поставленных задач экипажи вернулись на аэродромы базирования.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеровНа Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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