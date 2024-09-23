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Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T06:32
2024-09-23T06:58
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
авиация
черное море
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Боевую задачу отрабатывали в том числе в темное время суток и на разных высотахОтмечается, что самолет Су-30 может применять многие виды вооружения."Мы работаем по целям из пушки, а также свободнопадающими боеприпасами и управляемым вооружением. Все методы уничтожения целей эффективны, летчики натренированы", - приводит Минобороны слова одного из летчиков.После успешного выполнения поставленных задач экипажи вернулись на аэродромы базирования.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеровНа Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), авиация, черное море, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости, крым
Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море

Летчики морской авиации Черноморского флота выполнили боевые вылеты над Черным морем

06:32 23.09.2024 (обновлено: 06:58 23.09.2024)
 
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Истребители Су-30СМ штурмового авиационного полка Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота выполнили боевые вылеты над акваторией Черного моря для поиска и уничтожения беспилотников, безэкипажных катеров и морского десанта противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Боевую задачу отрабатывали в том числе в темное время суток и на разных высотах
"Экипажи поднимались в стратосферу на высоту более 13 тысяч метров", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что самолет Су-30 может применять многие виды вооружения.
"Мы работаем по целям из пушки, а также свободнопадающими боеприпасами и управляемым вооружением. Все методы уничтожения целей эффективны, летчики натренированы", - приводит Минобороны слова одного из летчиков.
После успешного выполнения поставленных задач экипажи вернулись на аэродромы базирования.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
 
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