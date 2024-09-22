https://crimea.ria.ru/20240922/v-dtp-s-mikroavtobusom-v-turtsii-postradali-devyat-rossiyan-1140533402.html

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

В аварии в Турции, где перевернулся автобус с туристами, пострадали девять граждан РФ. Об этом сообщает МИД России. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T22:06

2024-09-22T22:06

2024-09-22T22:17

турция

происшествия

новости

дтп

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/16/1140530608_0:92:1272:808_1920x0_80_0_0_bafbcd99c7f37e0d012c9faabfb58ca5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В аварии в Турции, где перевернулся автобус с туристами, пострадали девять граждан РФ. Об этом сообщает МИД России.В турецкой провинции Невшехир произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Каппадокии в Анталью, рассказали в ведомстве.В результате аварии пострадали 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находились девять российских граждан, уточнили в министерстве.Ранее в воскресенье автомобиль сопровождения посла России Альберта Хорева в Пакистане подорвался на мине. 22 сентября Посол России Альберт Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на макаронной фабрике прогремел в ТурцииАвтобус с российскими туристами перевернулся в ЕгиптеПогодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, новости, дтп, министерство иностранных дел рф (мид рф)