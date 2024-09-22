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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
В аварии в Турции, где перевернулся автобус с туристами, пострадали девять граждан РФ. Об этом сообщает МИД России. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В аварии в Турции, где перевернулся автобус с туристами, пострадали девять граждан РФ. Об этом сообщает МИД России.В турецкой провинции Невшехир произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Каппадокии в Анталью, рассказали в ведомстве.В результате аварии пострадали 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находились девять российских граждан, уточнили в министерстве.Ранее в воскресенье автомобиль сопровождения посла России Альберта Хорева в Пакистане подорвался на мине. 22 сентября Посол России Альберт Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на макаронной фабрике прогремел в ТурцииАвтобус с российскими туристами перевернулся в ЕгиптеПогодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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турция, происшествия, новости, дтп, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян

Девять граждан РФ пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

22:06 22.09.2024 (обновлено: 22:17 22.09.2024)
 
© IHAДТП с участием микроавтобуса в турецкой провинции Невшехир
ДТП с участием микроавтобуса в турецкой провинции Невшехир
© IHA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В аварии в Турции, где перевернулся автобус с туристами, пострадали девять граждан РФ. Об этом сообщает МИД России.
В турецкой провинции Невшехир произошло ДТП с микроавтобусом, следовавшим из Каппадокии в Анталью, рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадали 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находились девять российских граждан, уточнили в министерстве.
"Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась", – подчеркнули в МИД.
Ранее в воскресенье автомобиль сопровождения посла России Альберта Хорева в Пакистане подорвался на мине. 22 сентября Посол России Альберт Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.
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ТурцияПроисшествияНовостиДТПМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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