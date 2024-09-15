https://crimea.ria.ru/20240915/vzryv-na-makaronnoy-fabrike-progremel-v-turtsii-1140359169.html

Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции

Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции

В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны прогремел взрыв на макаронной фабрике – пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T14:27

2024-09-15T14:27

2024-09-15T14:33

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны прогремел взрыв на макаронной фабрике – пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.Уточняется, что после получения сообщения на место происшествия были направлены множество машин скорой помощи и пожарных бригад.По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек, следует из сообщения телеканала.Пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике, отмечается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с российскими туристами перевернулся в ЕгиптеНаводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армияПогодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, взрыв, новости, в мире