Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240915/vzryv-na-makaronnoy-fabrike-progremel-v-turtsii-1140359169.html
Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны прогремел взрыв на макаронной фабрике – пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T14:27
2024-09-15T14:33
турция
происшествия
взрыв
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140359058_0:223:1000:786_1920x0_80_0_0_b88a425c67c22888851a588e65a261c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны прогремел взрыв на макаронной фабрике – пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.Уточняется, что после получения сообщения на место происшествия были направлены множество машин скорой помощи и пожарных бригад.По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек, следует из сообщения телеканала.Пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике, отмечается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с российскими туристами перевернулся в ЕгиптеНаводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армияПогодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140359058_0:129:1000:879_1920x0_80_0_0_068bc67d350985243e0363e9d947ffc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, происшествия, взрыв, новости, в мире
Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции

При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек

14:27 15.09.2024 (обновлено: 14:33 15.09.2024)
 
© www.ntv.com.trВзрыв на макаронной фабрике в Турции
Взрыв на макаронной фабрике в Турции
© www.ntv.com.tr
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны прогремел взрыв на макаронной фабрике – пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар", – сообщил телеканал.

Уточняется, что после получения сообщения на место происшествия были направлены множество машин скорой помощи и пожарных бригад.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек, следует из сообщения телеканала.
Пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике, отмечается в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия
Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
 
ТурцияПроисшествияВзрывНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
15:10Алюминиевый завод горит в ЛНР
15:01Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
14:43Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело
14:27Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции
14:02Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы
13:30Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ
13:05Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
12:39Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
12:31ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения
12:16В Крым идут грозы с градом и шквалистым ветром – возможны подтопления
12:10Крымский мост в воскресенье днем: очередь выросла в 3 раза с двух сторон
11:53Закон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле
11:23В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга
10:51В поселке под Керчью нашли останки трех советских бойцов
10:36Подъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств
10:07Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия
09:40Белогорск и восемь поселков остались без света
09:29Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Лента новостейМолния