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Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия
Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия
Из-за масштабного наводнения на юге Польши к спасательным работам привлекли армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:10
польша
происшествия
новости
природа
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за масштабного наводнения на юге Польши к спасательным работам привлекли армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах."В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", – уточнили в эфире.На дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать, сообщает радиостанция.Местные власти призвали жителей эвакуироваться: по их данным, в регионе уже вывезены несколько сотен человек, вероятно, что понадобится дополнительная эвакуация.Ожидается, что ситуация с паводком ухудшится. "В воскресенье осадки будут рекордными", – написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск.О жертвах наводнения не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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польша, происшествия, новости, природа, стихия
Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия
Армию Польши привлекли к спасательным работам из-за наводнения на юге страны
10:07 15.09.2024 (обновлено: 10:10 15.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за масштабного наводнения на юге Польши к спасательным работам привлекли армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
"Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество военнослужащих, оказывающих помощь в связи с паводковой ситуацией, увеличили на полторы тысячи – до четырех тысяч", – говорится в сообщении.
По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах.
"В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", – уточнили в эфире.
На дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать, сообщает радиостанция.
Местные власти призвали жителей эвакуироваться: по их данным, в регионе уже вывезены несколько сотен человек, вероятно, что понадобится дополнительная эвакуация.
Ожидается, что ситуация с паводком ухудшится. "В воскресенье осадки будут рекордными", – написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск.
О жертвах наводнения не сообщается.
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