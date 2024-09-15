https://crimea.ria.ru/20240915/navodnenie-v-polshe-k-spasatelnym-rabotam-privlechena-armiya-1140354146.html

Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия

Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Наводнение в Польше: к спасательным работам привлечена армия

Из-за масштабного наводнения на юге Польши к спасательным работам привлекли армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:10

польша

происшествия

новости

природа

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Из-за масштабного наводнения на юге Польши к спасательным работам привлекли армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах."В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", – уточнили в эфире.На дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать, сообщает радиостанция.Местные власти призвали жителей эвакуироваться: по их данным, в регионе уже вывезены несколько сотен человек, вероятно, что понадобится дополнительная эвакуация.Ожидается, что ситуация с паводком ухудшится. "В воскресенье осадки будут рекордными", – написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск.О жертвах наводнения не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, новости, природа, стихия