https://crimea.ria.ru/20240918/v-alushte-za-prodazhu-smertelno-opasnogo-vina-zaderzhali-azerbaydzhantsev-1140441789.html
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:49
новости крыма
алушта
следком крыма и севастополя
азербайджан
симферополь
ялта
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140442025_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b21f29fe5b957953c3963d0eab9e121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты. Их деятельность была пресечена правоохранителями.Около двух миллионов рублей и 11 тысяч долларов США были получены сообщниками в результате незаконной торговли. Экспертиза показала, что их товар при употреблении может причинить тяжкий вред здоровью и даже вызвать смерть.От всех подозреваемых уже получены признательные показания, следственные действия продолжаются.Ранее стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковЗакон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле
алушта
азербайджан
симферополь
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140442025_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd4ee651f6e36051cbad461ab9505928.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, алушта, следком крыма и севастополя, азербайджан, симферополь, ялта, алкоголь, видео
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
Уроженцы Азербайджана продавали на набережных Крыма смертельно опасный алкоголь
16:20 18.09.2024 (обновлено: 16:49 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.
"Следственным отделом по городу Алушта установлено, что в мае 2024 года сообщники закупили на одном из рынков Симферополя спиртосодержащую жидкость, организовав подпольный цех в Ялте по изготовлению алкогольных напитков, в которые добавляли различные вкусовые примеси и ароматизаторы", – говорится в сообщении.
Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты. Их деятельность была пресечена правоохранителями.
"При обысках, проведенных по месту жительства подозреваемых, в подпольном цеху, а также на объектах реализации обнаружено и изъято более 500 литров спиртосодержащей продукции, пластиковая тара, приборы для изготовления суррогата, а также денежные средства", – перечислили правоохранители.
Около двух миллионов рублей и 11 тысяч долларов США были получены сообщниками в результате незаконной торговли. Экспертиза показала, что их товар при употреблении может причинить тяжкий вред здоровью и даже вызвать смерть.
"В ходе проведения следственных действий один из организаторов преступной группы попытался сбежать с территории Российской Федерации, но был задержан в аэропорту города Москвы перед посадкой на рейс", – уточнили в СК.
От всех подозреваемых уже получены признательные показания, следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции
без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: