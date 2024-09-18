https://crimea.ria.ru/20240918/v-alushte-za-prodazhu-smertelno-opasnogo-vina-zaderzhali-azerbaydzhantsev-1140441789.html

В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев

В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев

В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:49

новости крыма

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следком крыма и севастополя

азербайджан

симферополь

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты. Их деятельность была пресечена правоохранителями.Около двух миллионов рублей и 11 тысяч долларов США были получены сообщниками в результате незаконной торговли. Экспертиза показала, что их товар при употреблении может причинить тяжкий вред здоровью и даже вызвать смерть.От всех подозреваемых уже получены признательные показания, следственные действия продолжаются.Ранее стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковЗакон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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