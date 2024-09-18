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В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты. Их деятельность была пресечена правоохранителями.Около двух миллионов рублей и 11 тысяч долларов США были получены сообщниками в результате незаконной торговли. Экспертиза показала, что их товар при употреблении может причинить тяжкий вред здоровью и даже вызвать смерть.От всех подозреваемых уже получены признательные показания, следственные действия продолжаются.Ранее стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковЗакон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле
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В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев

Уроженцы Азербайджана продавали на набережных Крыма смертельно опасный алкоголь

16:20 18.09.2024 (обновлено: 16:49 18.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.

"Следственным отделом по городу Алушта установлено, что в мае 2024 года сообщники закупили на одном из рынков Симферополя спиртосодержащую жидкость, организовав подпольный цех в Ялте по изготовлению алкогольных напитков, в которые добавляли различные вкусовые примеси и ароматизаторы", – говорится в сообщении.

Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты. Их деятельность была пресечена правоохранителями.
"При обысках, проведенных по месту жительства подозреваемых, в подпольном цеху, а также на объектах реализации обнаружено и изъято более 500 литров спиртосодержащей продукции, пластиковая тара, приборы для изготовления суррогата, а также денежные средства", – перечислили правоохранители.
Около двух миллионов рублей и 11 тысяч долларов США были получены сообщниками в результате незаконной торговли. Экспертиза показала, что их товар при употреблении может причинить тяжкий вред здоровью и даже вызвать смерть.

"В ходе проведения следственных действий один из организаторов преступной группы попытался сбежать с территории Российской Федерации, но был задержан в аэропорту города Москвы перед посадкой на рейс", – уточнили в СК.

От всех подозреваемых уже получены признательные показания, следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.
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