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Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T20:05
2024-09-11T20:05
новости крыма
армянск
мвд по республике крым
происшествия
суд
приговор
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за незаконную деятельность мужчина заплатит крупный штраф.По данным полиции, общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 2,4 миллиона рублей. По решению суда злоумышленник заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигаретВ магазинах и кафе Севастополя "делец" сбывал контрафактный алкогольПродавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
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новости крыма, армянск, мвд по республике крым, происшествия, суд, приговор, штрафы
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму

Нелегальную табачную продукцию на 2,4 миллиона рублей изъяли в Крыму

20:05 11.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за незаконную деятельность мужчина заплатит крупный штраф.

"Как установлено в ходе расследования, подсудимый в середине июля 2023 года у неустановленного лица приобрел немаркированные акцизными марками табачные изделия в количестве 12,5 тысяч пачек, которые перевозил в автомобиле в целях дальнейшей продажи", – сказано в сообщении.

По данным полиции, общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 2,4 миллиона рублей. По решению суда злоумышленник заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
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