https://crimea.ria.ru/20240911/nelegalnye-sigarety-pochti-na-25-milliona-rubley-izyali-v-krymu-1140285441.html

Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму

Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму

Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T20:05

2024-09-11T20:05

2024-09-11T20:05

новости крыма

армянск

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за незаконную деятельность мужчина заплатит крупный штраф.По данным полиции, общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 2,4 миллиона рублей. По решению суда злоумышленник заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигаретВ магазинах и кафе Севастополя "делец" сбывал контрафактный алкогольПродавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом

армянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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