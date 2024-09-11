https://crimea.ria.ru/20240911/nelegalnye-sigarety-pochti-na-25-milliona-rubley-izyali-v-krymu-1140285441.html
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T20:05
2024-09-11T20:05
2024-09-11T20:05
новости крыма
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мвд по республике крым
происшествия
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,4 миллиона рублей изъяли в у нелегального торговца в Армянске. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за незаконную деятельность мужчина заплатит крупный штраф.По данным полиции, общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 2,4 миллиона рублей. По решению суда злоумышленник заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигаретВ магазинах и кафе Севастополя "делец" сбывал контрафактный алкогольПродавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, армянск, мвд по республике крым, происшествия, суд, приговор, штрафы
Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
Нелегальную табачную продукцию на 2,4 миллиона рублей изъяли в Крыму