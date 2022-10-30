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Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T08:02
2022-10-30T08:26
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в оборот. Автором инициативы выступил Минпромторг РФ.Согласно проекту постановления министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствующий эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023.По замыслу Минпромторга, за восемь месяцев эксперимента будет протестирована возможность блокировать техническую возможность продажи контрафактных, поддельных товаров или с истекшим сроком годности.Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые позволят исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов питания.Как показало исследование специалистов НИУ "Высшая Школа Экономики", в прошлом году в России было продано более шестисот миллионов бутылок нелегального крепкого алкоголя.
https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html
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экономика, общество
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом

Минпромторг нашел способ технически ограничить продажу просрочки и контрафакта

08:02 30.10.2022 (обновлено: 08:26 30.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в оборот. Автором инициативы выступил Минпромторг РФ.
Согласно проекту постановления министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствующий эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023.
Исследование проведут на следующих группах товаров: минеральной и газированной воде, молочной продукции (за исключением мороженого без молочных жиров в составе), пиве, безалкогольном пиве, сидре, сигаретах, табаке, курительных смесях для кальяна.
По замыслу Минпромторга, за восемь месяцев эксперимента будет протестирована возможность блокировать техническую возможность продажи контрафактных, поддельных товаров или с истекшим сроком годности.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые позволят исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов питания.
Как показало исследование специалистов НИУ "Высшая Школа Экономики", в прошлом году в России было продано более шестисот миллионов бутылок нелегального крепкого алкоголя.
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