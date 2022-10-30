https://crimea.ria.ru/20221030/prodavtsov-lishat-vozmozhnosti-torgovat-prosrochkoy-i-kontrafaktom-1125136694.html
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T08:02
2022-10-30T08:02
2022-10-30T08:26
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749085_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_573d8db0d54fc0fc9b025a6a2f65b8e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в оборот. Автором инициативы выступил Минпромторг РФ.Согласно проекту постановления министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствующий эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023.По замыслу Минпромторга, за восемь месяцев эксперимента будет протестирована возможность блокировать техническую возможность продажи контрафактных, поддельных товаров или с истекшим сроком годности.Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые позволят исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов питания.Как показало исследование специалистов НИУ "Высшая Школа Экономики", в прошлом году в России было продано более шестисот миллионов бутылок нелегального крепкого алкоголя.
https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749085_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1f81f4ec53a4b266de86c3219e4f043e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество
Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом
Минпромторг нашел способ технически ограничить продажу просрочки и контрафакта
08:02 30.10.2022 (обновлено: 08:26 30.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в оборот. Автором инициативы выступил Минпромторг РФ.
Согласно проекту постановления министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствующий эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023.
Исследование проведут на следующих группах товаров: минеральной и газированной воде, молочной продукции (за исключением мороженого без молочных жиров в составе), пиве, безалкогольном пиве, сидре, сигаретах, табаке, курительных смесях для кальяна.
По замыслу Минпромторга, за восемь месяцев эксперимента будет протестирована возможность блокировать техническую возможность продажи контрафактных, поддельных товаров или с истекшим сроком годности.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые позволят исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов питания.
Как показало исследование
специалистов НИУ "Высшая Школа Экономики", в прошлом году в России было продано более шестисот миллионов бутылок нелегального крепкого алкоголя.