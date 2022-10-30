https://crimea.ria.ru/20221030/prodavtsov-lishat-vozmozhnosti-torgovat-prosrochkoy-i-kontrafaktom-1125136694.html

Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом

Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Продавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактом

В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T08:02

2022-10-30T08:02

2022-10-30T08:26

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России ограничат техническую возможность продажи просроченных и контрафактных продуктов питания и табачных изделий, даже если такую продукцию удалось ввести в оборот. Автором инициативы выступил Минпромторг РФ.Согласно проекту постановления министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствующий эксперимент предлагается провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023.По замыслу Минпромторга, за восемь месяцев эксперимента будет протестирована возможность блокировать техническую возможность продажи контрафактных, поддельных товаров или с истекшим сроком годности.Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые позволят исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов питания.Как показало исследование специалистов НИУ "Высшая Школа Экономики", в прошлом году в России было продано более шестисот миллионов бутылок нелегального крепкого алкоголя.

https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html

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2022

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экономика, общество