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В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет
В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет
Более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяты из торгового оборота в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяты из торгового оборота в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.Уточняется, что из общего количества на сигареты иностранного производства пришлось 800 пачек. Еще 10,5 тысяч пачек были произведены в странах ЕАЭС. Кроме того, сотрудники таможни изъяли 13,5 килограммов иностранного табака для кальяна.В ведомстве отметили, что немаркированная табачная продукция была обнаружена в ходе проведения таможенных осмотров помещений и торговых точек индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную и оптовую торговлю табачной продукцией в Республике Крым.Вся незаконно ввезенная табачная продукция изъята из торгового оборота. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.В марте херсонские полицейские пресекли перевозку крупной партии контрафактной табачной продукции стоимостью около 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Производитель электронных сигарет из Китая завалил крымский суд искамиПродавцов лишат возможности торговать просрочкой и контрафактомВ магазинах и кафе Севастополя "делец" сбывал контрафактный алкоголь
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крым, таможня, крымская таможня, контрафакт, табак, новости крыма
В Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет

Из незаконного оборота в Крыму изъята табачная продукция на 1,5 млн рублей

10:01 15.12.2023 (обновлено: 10:02 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет. Архивное фото
Продажа сигарет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяты из торгового оборота в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
"С начала года на внутреннем рынке Крымской таможней выявлено 11,3 тысяч пачек без акцизных марок и обязательной маркировки. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1,5 млн рублей", – сказано в сообщении.
Уточняется, что из общего количества на сигареты иностранного производства пришлось 800 пачек. Еще 10,5 тысяч пачек были произведены в странах ЕАЭС. Кроме того, сотрудники таможни изъяли 13,5 килограммов иностранного табака для кальяна.
В ведомстве отметили, что немаркированная табачная продукция была обнаружена в ходе проведения таможенных осмотров помещений и торговых точек индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную и оптовую торговлю табачной продукцией в Республике Крым.
Вся незаконно ввезенная табачная продукция изъята из торгового оборота. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.
В марте херсонские полицейские пресекли перевозку крупной партии контрафактной табачной продукции стоимостью около 20 млн рублей.
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