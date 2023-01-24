https://crimea.ria.ru/20230124/proizvoditel-elektronnykh-sigaret-iz-kitaya-zavalil-krymskiy-sud-iskami-1126563820.html

Производитель электронных сигарет из Китая завалил крымский суд исками

Производитель электронных сигарет из Китая завалил крымский суд исками - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Производитель электронных сигарет из Китая завалил крымский суд исками

Производитель электронных сигарет одной из китайских торговых марок подал в Арбитражный суд Крыма более 370 исков из-за нарушения своих прав на товарный знак... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T20:15

2023-01-24T20:15

2023-01-24T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Производитель электронных сигарет одной из китайских торговых марок подал в Арбитражный суд Крыма более 370 исков из-за нарушения своих прав на товарный знак. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель суда Юлия Мартыненко.Исковая "атака"Судебные иски начали поступать в Крым прошлым летом. Производитель заявляет, что в розничных торговых точках продается контрафакт под брендом производителя, и теперь требует компенсацию.Ответчиками по указанным делам выступают коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и продавцы товара. Арбитражный суд уже рассмотрел 17 исков, вердикт – требования удовлетворить."По всем рассмотренным судебным делам исковые требования были удовлетворены полностью или частично. При этом частичное удовлетворение судом исковых требований было обусловлено поступлением от ответчиков ходатайств о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и их удовлетворением", - добавили в суде.Аналогичные прецеденты в РоссииПо данным информационной системы "Картотека арбитражных дел", китайский производитель уже опробовал такую практику в других регионах России. Так, в системе содержатся иски к предпринимателям Санкт-Петербурга и Новосибирска.По данным судебных инстанций, представитель истца также устанавливал факт продажи в торговых точках электронных сигарет, которые содержали изображения, сходные с принадлежащим ему товарным знаком. Далее он покупал товар, иногда – судя по материалам судов – делал видеозапись, получал товарный чек и предоставлял все это в качестве доказательств в суде. Свой ущерб он оценивал в 100 тысяч рублей. В зависимости от ряда факторов суды также удовлетворяли исковые требования полностью или частично.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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