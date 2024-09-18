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Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
Агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T18:17
2024-09-18T18:17
2024-09-18T18:17
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южный окружной военный суд
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госизмена
приговор
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Как установило следствие, в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года гражданин России А. установил контакт и стал сотрудничать с ГУР Минобороны Украины.По заданию куратора в Керчи А. наблюдал за интересующим украинскую разведку лицом, снимал его на мобильный телефон и отправлял видео представителю спецслужбы. Кроме того, он отслеживал и записывал на видео движение поездов и грузов, включая вооружение и военную технику. Также он получил инструкции и задание собрать самодельное взрывное устройство, закрепить его на автомобиле сотрудника УФСБ России для последующего подрыва.26 июня 2023 года А. совместно с другим гражданином России В. незаконно приобрели компоненты для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России. Суд признал А. виновным по статьям о госизмене, незаконном приобретении оружия, теракте и другим и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 500 тыс. рублей.В. приговорили к 6 годам строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, крым, керчь, новости крыма, южный окружной военный суд, шпионаж, госизмена, приговор, главное управление разведки украины (гур)
Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
Украинских шпионов поговорили к 20 и 6 годам колонии за подготовку теракта в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Как установило следствие, в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года гражданин России А. установил контакт и стал сотрудничать с ГУР Минобороны Украины.
По заданию куратора в Керчи А. наблюдал за интересующим украинскую разведку лицом, снимал его на мобильный телефон и отправлял видео представителю спецслужбы. Кроме того, он отслеживал и записывал на видео движение поездов и грузов, включая вооружение и военную технику.
"8 июня 2023 г. А., находясь на территории г. Керчь, получил задание найти сотрудника территориального УФСБ России, изучить маршруты его передвижения и места возможного пребывания для последующего совершения теракта. Подсудимый собрал необходимые данные и передал представителю ГУР МОУ", - говорится в сообщении.
Также он получил инструкции и задание собрать самодельное взрывное устройство, закрепить его на автомобиле сотрудника УФСБ России для последующего подрыва.
26 июня 2023 года А. совместно с другим гражданином России В. незаконно приобрели компоненты для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России.
Суд признал А. виновным по статьям о госизмене, незаконном приобретении оружия, теракте и другим и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 500 тыс. рублей.
В. приговорили к 6 годам строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
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