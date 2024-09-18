https://crimea.ria.ru/20240918/ukrainskikh-shpionov-otpravili-v-tyurmu-za-podgotovku-terakta-v-kerchi-1140445356.html

Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи

Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи

Агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T18:17

2024-09-18T18:17

2024-09-18T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Как установило следствие, в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года гражданин России А. установил контакт и стал сотрудничать с ГУР Минобороны Украины.По заданию куратора в Керчи А. наблюдал за интересующим украинскую разведку лицом, снимал его на мобильный телефон и отправлял видео представителю спецслужбы. Кроме того, он отслеживал и записывал на видео движение поездов и грузов, включая вооружение и военную технику. Также он получил инструкции и задание собрать самодельное взрывное устройство, закрепить его на автомобиле сотрудника УФСБ России для последующего подрыва.26 июня 2023 года А. совместно с другим гражданином России В. незаконно приобрели компоненты для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ России. Суд признал А. виновным по статьям о госизмене, незаконном приобретении оружия, теракте и другим и приговорил его к 20 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 500 тыс. рублей.В. приговорили к 6 годам строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, керчь, новости крыма, южный окружной военный суд, шпионаж, госизмена, приговор, главное управление разведки украины (гур)