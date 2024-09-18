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Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ
Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ
В ходе уничтожения вражеской группировки на территории Курской области за сутки были ликвидированы более 400 украинских боевиков, восемь сдались в плен... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T15:51
2024-09-18T16:02
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
сумская область
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В ходе уничтожения вражеской группировки на территории Курской области за сутки были ликвидированы более 400 украинских боевиков, восемь сдались в плен. Уничтожены два танка, пять БПМ и 15 бронированных машин противника, сообщают в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Были персечены контратаки противника в районе сел Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Борков.Силами авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии прорваться через границу Российской Федерации в районе сел Веселое и Медвежье.Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово, Толстый Луг и Южный.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам противника в населенных пунктах Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, один из которых Leopard, пять БМП, бронетранспортер и 15 бронированных машин. Кроме того, было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.В зоне специальной военной операции за сутки потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщили в Минобороны. Артиллерийскими и авиаударами на территории Украины разгромлены объекты энергетики и аэродромы, а также цеха по производству беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК УкраиныВ приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, сумская область, россия, потери всу
Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ

В Курской области отразили четыре попытки прорыва ВСУ через границу России

15:51 18.09.2024 (обновлено: 16:02 18.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В ходе уничтожения вражеской группировки на территории Курской области за сутки были ликвидированы более 400 украинских боевиков, восемь сдались в плен. Уничтожены два танка, пять БПМ и 15 бронированных машин противника, сообщают в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Были персечены контратаки противника в районе сел Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Борков.
Силами авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии прорваться через границу Российской Федерации в районе сел Веселое и Медвежье.
Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово, Толстый Луг и Южный.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам противника в населенных пунктах Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.
За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, один из которых Leopard, пять БМП, бронетранспортер и 15 бронированных машин. Кроме того, было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.
В зоне специальной военной операции за сутки потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщили в Минобороны. Артиллерийскими и авиаударами на территории Украины разгромлены объекты энергетики и аэродромы, а также цеха по производству беспилотников.
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Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФСумская областьРоссияПотери ВСУ
 
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