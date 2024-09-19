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В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ в Курской области. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих. О ситуации на этом... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:47
2024-09-19T14:47
2024-09-19T14:47
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
обстрелы курской области
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ в Курской области. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих. О ситуации на этом направлении сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия. Сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка."В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - уточняют в Минобороны РФ.Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.Киев потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, в также две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих", - отмечают в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила в Курской области Успеновку и Борки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы курской области, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
В Курской области российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ в Курской области. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих. О ситуации на этом направлении сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия. Сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.
"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - уточняют в Минобороны РФ.
Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
Киев потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, в также две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих", - отмечают в военном ведомстве.
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