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В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу

В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу

отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ в Курской области. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих. О ситуации на этом... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T14:47

2024-09-19T14:47

2024-09-19T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ в Курской области. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих. О ситуации на этом направлении сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия. Сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка."В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - уточняют в Минобороны РФ.Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.Киев потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, в также две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих", - отмечают в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиковРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила в Курской области Успеновку и Борки

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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