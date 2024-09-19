https://crimea.ria.ru/20240919/goryat-kazaki-i-bogdany---vsu-teryayut-tekhniku-i-tysyachi-boevikov-1140465341.html

Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков

Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 1940 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T14:03

2024-09-19T14:03

2024-09-19T14:20

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1940 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.В зоне действия подразделениями группировки войск "Север" противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и САУ Гвоздика.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этой линии - до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 11 автомобилей, британские САУ Braveheart и гаубица FH-70, две американские гаубицы М777 и М198, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, РСЗО "Верба", три станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов.Бойцы российской группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять контратак, разбили силы численностью свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-30, американское орудие М101, противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, уничтожили до 95 боевиков, два автомобиля, французскую САУ Caesar, САУ "Богдана" и гаубицу Д-30.В зоне ответственности подразделений "Днепра" вражеская армия потеряла до 30 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 690 боевиков ВСУ, две немецкие БМП Marder, восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила в Курской области Успеновку и БоркиАрмия России освободила Желанное Первое в ДНРВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика