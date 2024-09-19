https://crimea.ria.ru/20240919/goryat-kazaki-i-bogdany---vsu-teryayut-tekhniku-i-tysyachi-boevikov-1140465341.html
Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
Российские военные за сутки уничтожили еще 1940 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:03
2024-09-19T14:03
2024-09-19T14:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_df14532cda88284e2f9baf7bdd74b15d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1940 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.В зоне действия подразделениями группировки войск "Север" противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и САУ Гвоздика.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этой линии - до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 11 автомобилей, британские САУ Braveheart и гаубица FH-70, две американские гаубицы М777 и М198, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, РСЗО "Верба", три станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов.Бойцы российской группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять контратак, разбили силы численностью свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-30, американское орудие М101, противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, уничтожили до 95 боевиков, два автомобиля, французскую САУ Caesar, САУ "Богдана" и гаубицу Д-30.В зоне ответственности подразделений "Днепра" вражеская армия потеряла до 30 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали до 690 боевиков ВСУ, две немецкие БМП Marder, восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила в Курской области Успеновку и БоркиАрмия России освободила Желанное Первое в ДНРВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_241:0:2718:1858_1920x0_80_0_0_e78da6499e2b8f648da79cce03028390.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика
Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
Армия России продвинулась вперед и уничтожила 1940 украинских боевиков
14:03 19.09.2024 (обновлено: 14:20 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1940 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.
В зоне действия подразделениями группировки войск "Север" противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и САУ Гвоздика.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этой линии - до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 11 автомобилей, британские САУ Braveheart и гаубица FH-70, две американские гаубицы М777 и М198, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, РСЗО "Верба", три станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов.
Бойцы российской группы "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять контратак, разбили силы численностью свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-30, американское орудие М101, противотанковую пушку "Рапира".
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, уничтожили до 95 боевиков, два автомобиля, французскую САУ Caesar, САУ "Богдана" и гаубицу Д-30.
В зоне ответственности подразделений "Днепра" вражеская армия потеряла до 30 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.
Подразделения "Южной" группировки
ликвидировали до 690 боевиков ВСУ, две немецкие БМП Marder, восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Георгиевка
в Донецкой Народной Республике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: