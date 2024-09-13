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ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков

ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 13.09.2024

ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков

Российская армия за неделю успешно отразила 88 контратак противника в зоне спецоперации, который потерял более 16 000 военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T16:39

2024-09-13T16:39

2024-09-13T16:43

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российская армия за неделю успешно отразила 88 контратак противника в зоне спецоперации, который потерял более 16 000 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 17 контратак штурмовых подразделений ВСУ и национальной гвардии Украины. Противник потерял порядка 3620 военнослужащих", – говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 13 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и четыре бронетранспортера М113 производства США, орудия полевой артиллерии и реактивные системы залпового огня, 32 из которых переданных ВСУ западными странами. Также поражены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.50 контратак штурмовых групп отразили подразделения группировки войск "Центр". Украина потеряла порядка 3670 военнослужащих и вооружение, среди которого 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США,"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики", – сообщают в Минобороны РФ.12 контратак Вооруженных сил Украины отразили подразделения группировки войск "Восток" и освободили населенный пункт Водяное ДНР. Киев лишился на этом направлении до 820 военнослужащих. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Еще девять контратак за неделю отражены подразделениями "Южной" группировки войск. Освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка ДНР. ВСУ потеряли порядка 4840 военнослужащих и вооружение, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 полевых складов боеприпасов.Поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Противник потерял до 490 боевиков. Среди уничтоженного российскими войсками оружия две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3520 военнослужащих. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъектыСитуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФСпецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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