Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240913/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dolinovka-v-dnr-1140327164.html
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T15:41
2024-09-13T15:59
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140255788_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d2b00860d920e3a0bad946c5c6a0f500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны.Также российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак штурмовых групп противника.За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.В понедельник подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик ДНР. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240913/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-ot-minoborony-rf-1140320348.html
донецкая народная республика (днр)
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140255788_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6cfa2559d719293dba5fef0807e6864e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Долиновка в Донбассе

15:41 13.09.2024 (обновлено: 15:59 13.09.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный Долиновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Также российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак штурмовых групп противника.
За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.
Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.
В понедельник подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик ДНР. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
12:43
Ситуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч боевиков
16:27Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина
16:0239 групповых ударов: на Украине поражены нефтегазовые и энергообъекты
15:55Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
15:41Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
15:26Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
15:10Крымский мост: очередь продолжает расти с обеих сторон
14:47В Крыму проверили качество урожая пшеницы
14:39Дефицит электроэнергии на Украине: Киев запросил помощь нескольких стран
14:03Планы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
13:33Банк России повысил ключевую ставку
13:21Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле
13:13Ситуация на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени ожидания
13:09Страшное ДТП на "Тавриде" в Крыму: иномарка влетела в стоящий КамАЗ
13:01На Западе услышали заявление Путина об ударах вглубь России – Кремль
12:43Ситуация в Курской области: актуальные данные от Минобороны РФ
12:37Сообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось
12:29В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию
12:23Три человека погибли при ударе ракетами HIMARS по Донбассу
12:2312 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
Лента новостейМолния