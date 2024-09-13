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Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T15:41

2024-09-13T15:41

2024-09-13T15:59

новости сво

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны.Также российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак штурмовых групп противника.За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.В понедельник подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик ДНР. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу