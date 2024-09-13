Российские войска освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Долиновка в Донбассе
15:41 13.09.2024 (обновлено: 15:59 13.09.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Об этом в пятницу сообщает Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный Долиновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Также российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак штурмовых групп противника.
За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.
Во вторник стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.
В понедельник подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик ДНР. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.
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