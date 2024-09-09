https://crimea.ria.ru/20240909/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-memrik-v-dnr-1140225359.html
Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
В результате активных действий войск российской армии взят под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T12:58
2024-09-09T12:58
2024-09-09T13:21
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В результате активных действий войск российской армии взят под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Мемрик – село в Новогродовской городской общине, расположенное в восьми километрах к востоку от Селидова. Отсюда открывается путь к наступлению как на Селидово с востока, так и на Горняк и Украинск с севера.Также ВС РФ нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии.Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.Накануне стало известно об освобождении Новогродовки. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново. 6 сентября в Минобороны сообщили об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Ранее были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоСтрашные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР – Минобороны
12:58 09.09.2024 (обновлено: 13:21 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В результате активных действий войск российской армии взят под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт МЕМРИК Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Мемрик – село в Новогродовской городской общине, расположенное в восьми километрах к востоку от Селидова. Отсюда открывается путь к наступлению как на Селидово с востока, так и на Горняк и Украинск с севера.
Также ВС РФ нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии.
Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.
Накануне
стало известно об освобождении Новогродовки. В субботу в Минобороны РФ сообщили
о взятии ВС РФ под контроль Калиново. 6 сентября в Минобороны сообщили
об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное
, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед
. Ранее были освобождены населенные пункты
Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).
31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово
(ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное
(ДНР) .
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