https://crimea.ria.ru/20240906/zelenskiy-snimet-syrskogo-za-proval-vsu-v-kurskoy-oblasti---lutsenko-1140190030.html

Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко

Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко

Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит в отставку главкома... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T23:00

2024-09-06T23:00

2024-09-06T23:02

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владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского за все неудачи на поле боя, которые усугубила провальная операция в Курской области.По словам Луценко, в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ и техника.По словам Луценко, украинское политическое руководство ищет "крайнего" в том, что само изначально не продумало.При этом, по его мнению, офис Зеленского возложит вину за все неудачи, не только на Сырского, но и на западных партнеров.По словам Луценко, "аксиомой является то, что Украина без западной помощи не могла продержаться ни в 2022-м, ни 2023 году и не сможет сделать этого и в 2024-м".В Минобороны РФ ранее сообщили, что армия России нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, а в ДНР освободила еще один населенный пункт.Ранее в этот день офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что ВСУ опасаются окружения российскими войсками и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название – Покровское) направлении.По словам боевика, накануне главком ВСУ Сырский и верховный главнокомандующий ВС Украины Зеленский "сообщили, что на Покровском направлении стабилизация".Сырский ранее аявлял, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (украинское название – Покровское) направления, но эта попытка провалилась.Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины рассказывал, что за день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу.Еще в июле депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.*запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии "Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, александр сырский, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), кадровые перестановки