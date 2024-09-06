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Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко
Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко
Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит в отставку главкома... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T23:00
2024-09-06T23:02
новости
украина
александр сырский
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского за все неудачи на поле боя, которые усугубила провальная операция в Курской области.По словам Луценко, в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ и техника.По словам Луценко, украинское политическое руководство ищет "крайнего" в том, что само изначально не продумало.При этом, по его мнению, офис Зеленского возложит вину за все неудачи, не только на Сырского, но и на западных партнеров.По словам Луценко, "аксиомой является то, что Украина без западной помощи не могла продержаться ни в 2022-м, ни 2023 году и не сможет сделать этого и в 2024-м".В Минобороны РФ ранее сообщили, что армия России нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, а в ДНР освободила еще один населенный пункт.Ранее в этот день офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что ВСУ опасаются окружения российскими войсками и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название – Покровское) направлении.По словам боевика, накануне главком ВСУ Сырский и верховный главнокомандующий ВС Украины Зеленский "сообщили, что на Покровском направлении стабилизация".Сырский ранее аявлял, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (украинское название – Покровское) направления, но эта попытка провалилась.Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины рассказывал, что за день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу.Еще в июле депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.*запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии "Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, украина, александр сырский, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), кадровые перестановки
Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко

Зеленский снимет Сырского за провалы ВСУ на Донбассе и в Курской области - Луценко

23:00 06.09.2024 (обновлено: 23:02 06.09.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского за все неудачи на поле боя, которые усугубила провальная операция в Курской области.
По словам Луценко, в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ и техника.
"Вопрос: а Донбасс? Отвечать все равно будет Сырский. Его все равно за это и снимут", – заявил Луценко в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.
По словам Луценко, украинское политическое руководство ищет "крайнего" в том, что само изначально не продумало.
При этом, по его мнению, офис Зеленского возложит вину за все неудачи, не только на Сырского, но и на западных партнеров.
"Вся риторика, которая ведется офисом президента, сводится к тому, что во всех наших неудачах виноват Запад", – заключил Луценко.
По словам Луценко, "аксиомой является то, что Украина без западной помощи не могла продержаться ни в 2022-м, ни 2023 году и не сможет сделать этого и в 2024-м".
В Минобороны РФ ранее сообщили, что армия России нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в Курской области, а в ДНР освободила еще один населенный пункт.
Ранее в этот день офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что ВСУ опасаются окружения российскими войсками и хаотичного отступления своих подразделений на Красноармейском (украинское название – Покровское) направлении.
По словам боевика, накануне главком ВСУ Сырский и верховный главнокомандующий ВС Украины Зеленский "сообщили, что на Покровском направлении стабилизация".
"Но если это стабилизация, то я балерина", – написал Мельник в социальной сети Facebook*.
Сырский ранее аявлял, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (украинское название – Покровское) направления, но эта попытка провалилась.
Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины рассказывал, что за день до вторжения на территорию Курской области главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там бомбу.
Еще в июле депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.
*запрещена в РФ как экстремистская
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НовостиУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Кадровые перестановки
 
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