https://crimea.ria.ru/20240714/glavkom-vsu-syrskiy-gotov-kapitulirovat----deputat-parlamenta-ukrainy-1138841370.html

Главком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины

Главком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Главком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T11:27

2024-07-14T11:27

2024-07-14T11:27

верховная рада украины

александр сырский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что "главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск"."Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", - написала Безуглая.По словам Безуглой, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заявляет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.*запрещена в РФ как экстремистская

https://crimea.ria.ru/20240713/lukashenko-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-na-belorussko-ukrainskoy-granitse-1138836116.html

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верховная рада украины, александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости