https://crimea.ria.ru/20240906/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-zhuravka-v-dnr-1140181177.html
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:01
2024-09-06T16:01
2024-09-06T16:08
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
https://crimea.ria.ru/20240906/armiya-rossii-v-kurskoy-oblasti-nanesla-udary-po-15-brigadam-vsu-1140177488.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
16:01 06.09.2024 (обновлено: 16:08 06.09.2024)