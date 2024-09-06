https://crimea.ria.ru/20240906/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-zhuravka-v-dnr-1140181177.html

Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:01

2024-09-06T16:01

2024-09-06T16:08

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .

https://crimea.ria.ru/20240906/armiya-rossii-v-kurskoy-oblasti-nanesla-udary-po-15-brigadam-vsu-1140177488.html

украина

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, донецкая народная республика (днр)