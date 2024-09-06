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Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:01
2024-09-06T16:08
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
https://crimea.ria.ru/20240906/armiya-rossii-v-kurskoy-oblasti-nanesla-udary-po-15-brigadam-vsu-1140177488.html
украина
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, украина, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР

16:01 06.09.2024 (обновлено: 16:08 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).
31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
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Министерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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