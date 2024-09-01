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Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T12:32
2024-09-01T12:37
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны.Накануне стало известно о взятии под контроль армией России населенного пункта Кирово в ДНР.В пятницу российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг. О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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Новости
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Освобождены еще два населенных пункта в Донбассе – Минобороны

12:32 01.09.2024 (обновлено: 12:37 01.09.2024)
 
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© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР.
"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики", – также сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны.
Накануне стало известно о взятии под контроль армией России населенного пункта Кирово в ДНР.
В пятницу российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг. О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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