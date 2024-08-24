Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240824/v-minoborony-rossii-soobschili-o-prodvizhenii-rossiyskikh-voysk-v-donbasse-1139847311.html
В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
Вооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T17:35
2024-08-24T17:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_9811b4d4c1459ab03d98af5ad8f3193a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в зоне СВО за сутки превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, ведомство сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации.Бойцами этих группировок нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское в ДНР. А также 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны Воздвиженки, Кирово, Розовки, Зеленого Поля, Гродовки и Сергеевки в Донецкой Народной Республике.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, добавили в МО.Российские военные здесь поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 37-й бригады морской пехоты и 116-й и 119-й бригад теробороны у населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.Потери ВСУ на этих направления составили порядка 1920 военнослужащих.Общие потери личного состава противника за минувшие сутки на всей территории проведения СВО достигли 2120 боевиков.Отмечается, что подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Грабовского и Глухова в Сумской области, Волчанска Глубокого в Харьковской области.А подразделения группировки войск "Днепр" поразили формирования вражеских бригад под Ивановкой и Токаревкой на Херсонщине и Малой Токмачкой в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ 29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_fe00552b8cbb639e9eeacfbf14090d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

Потери войск Украины в зоне СВО за сутки превысили 2000 боевиков – МО

17:35 24.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в зоне СВО за сутки превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, ведомство сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации.
Бойцами этих группировок нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское в ДНР. А также 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны Воздвиженки, Кирово, Розовки, Зеленого Поля, Гродовки и Сергеевки в Донецкой Народной Республике.
Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, добавили в МО.
Российские военные здесь поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 37-й бригады морской пехоты и 116-й и 119-й бригад теробороны у населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.
Потери ВСУ на этих направления составили порядка 1920 военнослужащих.
Общие потери личного состава противника за минувшие сутки на всей территории проведения СВО достигли 2120 боевиков.
Отмечается, что подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Грабовского и Глухова в Сумской области, Волчанска Глубокого в Харьковской области.
А подразделения группировки войск "Днепр" поразили формирования вражеских бригад под Ивановкой и Токаревкой на Херсонщине и Малой Токмачкой в Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ
29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
17:02Пожар в национальном парке "Крымский" локализован – МЧС
16:30В Сочи закрыли все пляжи
16:21Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра
16:09Армия России жжет западную военную технику в зоне спецоперации
15:46В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
15:16В национальном парке "Крымский" тушат пожар – задействован вертолет
15:01В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
14:55Более 270 семей из Курской области воссоединились в эвакуации – МЧС
14:29Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
14:11В Севастополе произведут контролируемый подрыв БПЛА на месте обнаружения
14:03Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
13:35Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
13:11В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
13:07В Севастополе ракетная опасность – угроза баллистики
13:03В Красногвардейском районе Крыма слышны взрывы
12:31К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
12:07Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму
11:32Зеленский подписал закон о запрете УПЦ в день независимости Украины
11:14Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
Лента новостейМолния