https://crimea.ria.ru/20240824/v-minoborony-rossii-soobschili-o-prodvizhenii-rossiyskikh-voysk-v-donbasse-1139847311.html

В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

Вооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T17:35

2024-08-24T17:35

2024-08-24T17:35

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_9811b4d4c1459ab03d98af5ad8f3193a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продвинулись в Донбассе, а также нанесли поражение ВСУ в Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Совокупные потери войск Украины в зоне СВО за сутки превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, ведомство сообщает, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации.Бойцами этих группировок нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское в ДНР. А также 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны Воздвиженки, Кирово, Розовки, Зеленого Поля, Гродовки и Сергеевки в Донецкой Народной Республике.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, добавили в МО.Российские военные здесь поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 37-й бригады морской пехоты и 116-й и 119-й бригад теробороны у населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.Потери ВСУ на этих направления составили порядка 1920 военнослужащих.Общие потери личного состава противника за минувшие сутки на всей территории проведения СВО достигли 2120 боевиков.Отмечается, что подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Грабовского и Глухова в Сумской области, Волчанска Глубокого в Харьковской области.А подразделения группировки войск "Днепр" поразили формирования вражеских бригад под Ивановкой и Токаревкой на Херсонщине и Малой Токмачкой в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ 29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу