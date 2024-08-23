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29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ

29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.08.2024

29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ

За неделю 29 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:53

2024-08-23T15:53

2024-08-23T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю 29 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 16 155 военнослужащих ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на УкраинеСитуация в Курской области: свежие данные от МинобороныДиверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области

украина

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2024

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всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот, украина