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29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.08.2024
29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
За неделю 29 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:53
2024-08-23T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю 29 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 16 155 военнослужащих ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на УкраинеСитуация в Курской области: свежие данные от МинобороныДиверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот, украина
29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ

За неделю 29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ – Минобороны

15:53 23.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю 29 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
"На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.
Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Кроме того, в ходе боестолкновения морские пехотинцы взяли в плен нескольких украинских военных и захватили два БТР Stryker.
По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 16 155 военнослужащих ВСУ.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиАрмия и флотУкраина
 
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