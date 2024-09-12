https://crimea.ria.ru/20240912/glavnoe-za-den-12-sentyabrya-1140312639.html

Главное за день: 12 сентября

Главное за день: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Главное за день: 12 сентября

Страны НАТО сегодня обсуждают вопрос о прямом участии альянса в украино-российском конфликте, заявил президент России Владимир Путин. Членами БРИКС хотят стать... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T22:13

2024-09-12T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Страны НАТО сегодня обсуждают вопрос о прямом участии альянса в украино-российском конфликте, заявил президент России Владимир Путин. Членами БРИКС хотят стать 34 страны – об этом российский лидер заявил на встрече представителей стран БРИКС. Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области и нанесла удары по аэродромам на территории Украины. Военно-космические силы России получили новые истребители пятого поколения Су-57 и Су-35С. В правительстве разрабатывают новый единый маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем – он появится до конца года. В Москве скончался известный российский и советский журналист Николай Сванидзе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Участие НАТО в конфликте на УкраинеСтраны НАТО сегодня обсуждают не просто разрешение для Украины наносить удары по России. Речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов."Страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт", - сказал глава государства.34 страны хотят стать членами БРИКСНаладить сотрудничество со странами БРИКС в той или иной форме желают 34 государства. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, сообщил президент России Владимир Путин."На сегодня желание в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения (БРИКС - ред.) заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства", - сказал Путин.Глава государства также встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел КНР Ван И.В Курской области освобождено 10 селАрмия России в Курской области за двое суток освободила 10 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны."В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь", - сказано в сообщении.Кроме того, за последние сутки были отражены четыре попытки врага прорваться через границу на территорию Курской области. В ходе боев более 300 боевиков было выведено из строя.Удары по аэродромам и энергообъектам УкраиныРоссийская авиация и артиллерия поразили высокоточными ударами объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.ВКС России получили новые истребителиВоздушно-космические силы (ВКС) России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".Эти самолеты обладают высокими летно-техническими характеристиками. Они прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ.Истребители уже совершили перелет на аэродром базирования.Единый маршрут от Санкт-Петербургома до СевастополяДо конца года между Севастополем и Санкт-Петербургом появится единый маршрут протяженностью около 2600 километров. Об этом в режиме конференцсвязи заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".Умер журналист Николай СванидзеВ Москве скончался известный советский и российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву.Николай Сванидзе родился в Москве 2 апреля 1955 года. На телевидении он начал работать с 1991 года, был автором закадровых текстов в программе "Вести". Затем работал ведущим передач "Подробности", "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс". В 1997 году стал председателем ВГТРК.

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https://crimea.ria.ru/20240912/vyvel-svoikh-iz-okruzheniya-v-kurskoy-oblasti-putin-navestil-geroya-svo-1140313195.html

https://crimea.ria.ru/20240912/vsu-chetyre-raza-pytalis-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140306855.html

https://crimea.ria.ru/20240912/odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-pri-massirovannom-obstrele-novoy-kakhovki-1140304556.html

https://crimea.ria.ru/20240912/mnogovektornyy-erdogan---pochemu-ankara-ne-priznaet-rossiyskiy-krym-1140298573.html

https://crimea.ria.ru/20240912/dva-cheloveka-postradali-v-avarii-s-avtobusom-i-tramvaem-v-krasnodare-1140293109.html

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