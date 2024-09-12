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Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны
Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны
Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 боевиков, кроме того, разбита вражеская бронетехника, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:24
2024-09-12T17:23
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
новости сво
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 боевиков, кроме того, разбита вражеская бронетехника, сообщает во вторник Минобороны России.В частности, до 20 человек убитыми и ранеными ВСУ потеряли в ходе двух контратак, каждую из которых отразили бойцы российской группировки войск "Север" в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость. Также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка. Ракетные и авиаудары нанесены по подразделениям ВСУ в Сумской области по районам сосредоточения и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиковВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, новости сво, украина, вооруженные силы россии
Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны

Минобороны: в Курской области за сутки ВСУ потеряли 300 боевиков

16:24 12.09.2024 (обновлено: 17:23 12.09.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 боевиков, кроме того, разбита вражеская бронетехника, сообщает во вторник Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, 9 автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
В частности, до 20 человек убитыми и ранеными ВСУ потеряли в ходе двух контратак, каждую из которых отразили бойцы российской группировки войск "Север" в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость. Также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.
При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
15:01
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Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка. Ракетные и авиаудары нанесены по подразделениям ВСУ в Сумской области по районам сосредоточения и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь.
"В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - добавили в Минобороны.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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