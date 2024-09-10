https://crimea.ria.ru/20240910/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--vrag-poteryal-esche-380-boevikov-1140254340.html

Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиков

Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиков - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Ситуация в Курской области – враг потерял еще 380 боевиков

Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 380 боевиков, кроме того разбита вражеская бронетехника, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T14:29

2024-09-10T14:29

2024-09-10T14:30

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 380 боевиков, кроме того разбита вражеская бронетехника, сообщает во вторник Минобороны России.В частности, до 40 человек убитыми и ранеными ВСУ потеряли в ходе шести атак, каждую из которых отразили бойцы российской группировки войск "Север", еще четверо боевиков взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы в районах Борки, Внезапного, Ивашковского, Кубаткина, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки. Ракетные и авиаудары нанесены по подразделениям ВСУ и иностранных наемников в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – данные МинобороныВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, новости сво