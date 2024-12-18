https://crimea.ria.ru/20241218/v-krymu-prosyat-u-putina-vvesti-pushkinskuyu-kartu-dlya-inostrantsev-1142723824.html

В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев

В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев

Распространить действие программы "Пушкинская карта" на иностранных студентов предлагает президент ассоциации "Палата народных художественных промыслов и... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T15:47

2024-12-18T15:47

2024-12-18T15:47

крым

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пушкинская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Распространить действие программы "Пушкинская карта" на иностранных студентов предлагает президент ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая. Свою просьбу она отправила на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным."В Крыму сегодня учатся студенты из стран дальнего зарубежья. Как их познакомить с нашей культурой, традициями, обычаями? У школьников и студентов Российской Федерации есть такая возможность, как "Пушкинская карта", но, к сожалению, она не распространяется на зарубежных студентов. И я задала вопрос Владимиру Владимировичу на прямую линию, можно ли "Пушкинскую карту" распространить и на иностранных студентов?" - рассказала Гордецкая в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, такая инициатива станет прекрасным способом укрепить связи с дружественными странами, наладить народную дипломатию.Она убеждена, что после "живых" просмотров театральных постановок, посещения музеев и галерей, иностранцы смогут более полно понять и рассказать о России в своих странах.Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября 2021 года. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную карту, которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия. Пополняться счет будет автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.Ранее сообщалось, что крымские театры получили большой приток молодежи благодаря программе "Пушкинская карта" и предложили распространить ее и на самого юного зрителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуареИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеВ Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, студенты, пушкинская карта, прямая линия с президентом, общество, культура, мнения, новости крыма