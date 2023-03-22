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Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
Крымские театры получили большой приток молодежи, благодаря программе "Пушкинская карта" и предлагают распространить ее и на самого юного зрителя. Такую идею... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T07:39
2023-03-22T07:39
владимир косов
динара ахметова
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образование в крыму и севастополе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымские театры получили большой приток молодежи, благодаря программе "Пушкинская карта" и предлагают распространить ее и на самого юного зрителя. Такую идею представители театров республики озвучили во время пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым.С 1 сентября 2021 года в России действует программа "Пушкинская карта", благодаря которой российские школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную выплату на посещение различных организаций культуры, включая музеи и театры. С января 2022 года номинал "Пушкинской карты" составляет 5 тыс. рублей.Эффект программыЕе коллега, руководитель Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Динара Ахметова также говорит об успехе программы: "Мы работаем со школами Симферополя и регионами Крыма, приглашаем и школьников, и студентов из разных городов. Они приезжают, и с удовольствием смотрят наши показы. На мой взгляд - это уникальная идея".Аналог для самых маленьких"Безусловно, количество зрителей прогрессирует. Единственное наблюдение: вот была бы детская "Пушкинская карта". Чтоб дети с шести лет, пусть на меньшую сумму, но могли бы тоже посещать спектакли", - предложил председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, главный режиссер крымского Государственного академического музыкального театра Владимир Косов.Также представители театров отметили эффективную работ программы модернизации сельских клубов и Домов культуры малых городов:Читайте также на РИА Новости Крым:Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картойБолее 17 тысяч крымчан уже воспользовались Пушкинскими картамиВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
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Новости
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владимир косов, динара ахметова, театр, крым, культура, образование в крыму и севастополе, новости
Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам

Представители крымских театров оценили эффект от программы "Пушкинская карта"

07:39 22.03.2023
 
Пушкинская карта
Пушкинская карта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымские театры получили большой приток молодежи, благодаря программе "Пушкинская карта" и предлагают распространить ее и на самого юного зрителя. Такую идею представители театров республики озвучили во время пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым.
С 1 сентября 2021 года в России действует программа "Пушкинская карта", благодаря которой российские школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную выплату на посещение различных организаций культуры, включая музеи и театры. С января 2022 года номинал "Пушкинской карты" составляет 5 тыс. рублей.

Эффект программы

"Количество молодых людей увеличилось с появлением программы "Пушкинская карта". Среди зрителей в зале сейчас много молодежи. Зачастую сначала молодые люди приходят на спектакли легкого жанра, но затем идут на классику и становятся настоящими театралами", - констатирует руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького Людмила Касьяненко.
Ее коллега, руководитель Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Динара Ахметова также говорит об успехе программы: "Мы работаем со школами Симферополя и регионами Крыма, приглашаем и школьников, и студентов из разных городов. Они приезжают, и с удовольствием смотрят наши показы. На мой взгляд - это уникальная идея".

Аналог для самых маленьких

"Безусловно, количество зрителей прогрессирует. Единственное наблюдение: вот была бы детская "Пушкинская карта". Чтоб дети с шести лет, пусть на меньшую сумму, но могли бы тоже посещать спектакли", - предложил председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, главный режиссер крымского Государственного академического музыкального театра Владимир Косов.
Также представители театров отметили эффективную работ программы модернизации сельских клубов и Домов культуры малых городов:
"Мы замечаем изменения. Еще недавно выезд в какой-то клуб в непогоду заканчивался тем, что актеры заболевали, поскольку в неотапливаемом помещении попробуй потанцуй и спой. Сейчас некоторым сельским клубам даже начинаешь по-доброму завидовать - и ремонт, и аппаратура, и свет, стало комфортно работать. Но главное - появился вновь интерес у людей, очаг, куда человеку интересно и приятно прийти".
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Владимир КосовДинара АхметоваТеатрКрымКультураОбразование в Крыму и СевастополеНовости
 
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