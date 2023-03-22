https://crimea.ria.ru/20230322/krymskie-teatry-prosyat-razdat-pushkinskie-karty-mladshim-shkolnikam-1127687260.html

Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам

Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам

Крымские театры получили большой приток молодежи, благодаря программе "Пушкинская карта" и предлагают распространить ее и на самого юного зрителя. Такую идею... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T07:39

2023-03-22T07:39

2023-03-22T07:39

владимир косов

динара ахметова

театр

крым

культура

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымские театры получили большой приток молодежи, благодаря программе "Пушкинская карта" и предлагают распространить ее и на самого юного зрителя. Такую идею представители театров республики озвучили во время пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым.С 1 сентября 2021 года в России действует программа "Пушкинская карта", благодаря которой российские школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную выплату на посещение различных организаций культуры, включая музеи и театры. С января 2022 года номинал "Пушкинской карты" составляет 5 тыс. рублей.Эффект программыЕе коллега, руководитель Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Динара Ахметова также говорит об успехе программы: "Мы работаем со школами Симферополя и регионами Крыма, приглашаем и школьников, и студентов из разных городов. Они приезжают, и с удовольствием смотрят наши показы. На мой взгляд - это уникальная идея".Аналог для самых маленьких"Безусловно, количество зрителей прогрессирует. Единственное наблюдение: вот была бы детская "Пушкинская карта". Чтоб дети с шести лет, пусть на меньшую сумму, но могли бы тоже посещать спектакли", - предложил председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, главный режиссер крымского Государственного академического музыкального театра Владимир Косов.Также представители театров отметили эффективную работ программы модернизации сельских клубов и Домов культуры малых городов:Читайте также на РИА Новости Крым:Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картойБолее 17 тысяч крымчан уже воспользовались Пушкинскими картамиВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир косов, динара ахметова, театр, крым, культура, образование в крыму и севастополе, новости