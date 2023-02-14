https://crimea.ria.ru/20230214/vlyubit-v-knigu-v-sevastopole-pri-teatre-otkryvayut-neobychnyy-klub-1126981160.html

Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб

Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб

В День книгодарения, 14 февраля, в Севастопольском театре юного зрителя (ТЮЗ) открыли импровизированную библиотеку и анонсировали начало работы необычного... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T21:43

2023-02-14T21:43

2023-02-14T21:43

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В День книгодарения, 14 февраля, в Севастопольском театре юного зрителя (ТЮЗ) открыли импровизированную библиотеку и анонсировали начало работы необычного читательского клуба для молодежи, подростков, детей и их родителей. Планы – грандиозные. О них РИА Новости Крым рассказала замдиректора театра Аксинья Норманская.Новый старый день в календареПо словам Аксиньи, создать при ТЮЗе читательский клуб было "назревшей общей театральной мечтой": и актеров, в том числе педагогов театральной студии, и администраторов. Руководство идею поддержало. А сделать это именно сейчас вдохновил день в календаре."Читательский клуб – это ведь прежде всего живое общение, которого, как мы понимаем из постоянной работы с детьми самых разных возрастных категорий, остро не хватает. Дефицит. И мы очень мечтали о том, что у нас появится такая форма работы с самыми разными детками, подростками, молодыми людьми. А мотиватором открытия читательского клуба именно сейчас стал обнаруженный нами праздник – 14 февраля. Оказывается, это День книгодарения. И мы решили, что это нам подсказка календарная: пора. Добавим эту дату и в наш театральный календарь", – поделилась Норманская.Импровизированная библиотекаВ этот день в театре открыли импровизированную библиотеку: в фойе ТЮЗа принимают книги ото всех, кто желает ими поделиться. "Это первый шаг к новой форме работы" – объясняет Норманская."Это будет то самое место для чтения, которое мы организуем в фойе нашего театра. Мы принимаем в дар книги, которые будем любить, за ними ухаживать, и надеемся, что они помогут кому-то подружиться с чтением. Можно в ожидании спектакля просмотреть книгу или познакомиться с ней подробно после спектакля", – сказала она.Сбор книг организуют до конца февраля, а уже в марте готовятся провести первое в ТЮЗе заседание читательского клуба. Обещают: скучно не будет.О любви не с первого взглядаЗдесь намерены влюблять подростков в "скучную классику" из школьной программы. И уверяют, что все получится."Мы бы хотели открывать для детей, особенно для школьников, такие произведения заново. Их глубины и современные смыслы, которые за "затертостью" обращения к произведению, утратились. Тогда как на самом деле в классических произведениях много острых, современных вопросов, которые потом, с приходом в театр, для детей становятся очевидными", – говорит Норманская.С книгой с пеленокМимо самых маленьких, "которые берут впервые какую-то книжку в руки и рассматривают картинки", тут тоже не пройдут."Сейчас много иллюстрированных изданий, которые знакомят самых маленьких людей с величайшими произведениями русского и мирового искусства. Так как театр – это искусство синтетическое и визуала в нем много, а он вообще "ведет" сейчас наших детей во всем, то почему с этих книг и не начать диалоги с детьми, не начать читательский клуб для самых маленьких с обсуждения вот таких иллюстрированных альбомов".Не все организационные моменты пока решены окончательно, но организаторы надеются, что весной в Севастополе читающей и думающей молодежи станет больше.Ранее, 8 февраля, в фойе театра заработала солдатская почта. Ко Дню защитника Отечества здесь собирают подарки-обереги для участников СВО от детей самодельные открытки, рисунки и письма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрациюЭто странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

https://crimea.ria.ru/20230128/za-kakimi-knigami-zhiteli-kryma-idut-v-biblioteku-1126626849.html

https://crimea.ria.ru/20220822/uchit-i-lechit-kak-pravilno-chitat-skazki-s-detmi-1124250283.html

севастополь

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, культура, новости крыма, дети