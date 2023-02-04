Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
Как школьники становятся актерами: чем и ради чего живет детский театр "Тирлям" в Крыму
© РИА Новости КрымЗанятия в детском театре "Тирлям"
© РИА Новости Крым
20 подростков набрасываются на свою одноклассницу, насмехаются и унижают ее. Они - как обезумевшая, полностью уверенная в своей правоте и опьяненная безнаказанностью стая молодых волков. На моих глазах за считанные минуты разворачивается настоящая человеческая драма. Вот она, жестокость и бесчувственность, беспощадная сила, обрушившаяся на жертву травли – худенькую рыжеволосую девушку, съежившуюся под пинками одноклассников.
Это не картинка из реальной школьной жизни, это – ее изображение. Мы на репетиции одной из старших групп детского эстрадного театра - студии "Тирлям". Ребята "шлифуют" кульминационную сцену из повести "Чучело" Владимира Железникова.
Социальный подтекст
"Это мой дебют как главной героини, - рассказывает София Чинченко, исполнительница роли Лены Бессольцевой. – Над этой сценой мы работали около трех месяцев. Первое время я ощущала себя очень непривычно, но достаточно быстро влилась в роль. Долго работала, чтобы добиться результата, естественности".
Девушка признается, что роль на нее повлияла: на какое-то время, вживаясь в образ, София стала более закрытой, неуверенной в себе.
© Фотоархив театра "Тирлям"Репетиция в театре
© Фотоархив театра "Тирлям"
Репетиция в театре
Свою первую главную роль в этом спектакле играет и Полина Зуева, которая занимается в "Тирляме" около года.
"Моя героиня – школьный лидер и предводитель травли Железная кнопка. Она стремится к тому, чтобы все было правильно. И если кто-то сделал что-то неправильно, то он будет наказан, и неважно, насколько теплые отношения связывают мою героиню с виновным", - рассказывает Полина.
Чтобы лучше понять свою героиню, юная артистка посмотрела фильм и прочла книгу Владимира Железникова.
Эпизод из повести "Чучело" в исполнении актеров театра "Тирлям" уже не раз срывал аплодисменты. В прошлом году сцену представили на конкурсе "Одаренные дети" в Сочи и выиграли грант. В апреле ее покажут на конкурсе "Белая ворона" в Москве. Руководитель детского эстрадного театра-студии "Тирлям" Виктория Иванова надеется, что к концу учебного года студия поставит полноценный спектакль по "Чучелу".
Впрочем, это не единственный спектакль "Тирляма" с острым социальным подтекстом. Для подростковых групп Виктория Иванова старается подбирать актуальные для них темы. Социальное одиночество, проблемы живого общения, милосердия, человечности, добра и зла так или иначе вошли в спектакли по мотивам сказок "Снежная королева" и "Алиса в стране чудес".
Директор, режиссер и многодетная мама
Миниатюрная Виктория Иванова выполняет все жизненно важные функции в учреждении: она одновременно директор, режиссер-постановщик, художник по костюмам, декоратор и педагог по актерскому мастерству.
Отработав 20 лет на госслужбе, опытный юрист и мама четверых детей, Виктория вспомнила о своей заветной мечте стать режиссером. Заочно окончила факультет режиссуры в Киеве, подала заявку на грант и выиграла его. На эти деньги арендовала помещение и открыла театральную студию.
"Пока росли мои четверо детей, я часто принимала участие во всех детских мероприятиях, помогала организовывать утренники и школьные спектакли, - рассказывает Виктория Иванова. Идея открыть студию также связана с собственными детьми – мне очень хотелось проводить с ними больше времени. Кроме того, старшая дочь Анна собиралась поступать на режиссуру, и я подумала, что занятия в театральной студии помогут ей".
© Фотоархив театра "Тирлям"Директор и режиссер-постановщик театра "Тирлям" Виктория Иванова
© Фотоархив театра "Тирлям"
Директор и режиссер-постановщик театра "Тирлям" Виктория Иванова
Сегодня "Тирлям" - это 156 человек, занимающихся в девяти группах. Два филиала по Симферополю, отчетные концерты на площадке в Центре эстрадного искусства, очень насыщенная творческая, конкурсная и гастрольная деятельность.
У каждой группы есть свой собственный репертуар. В среднем за учебный год ставят девять спектаклей и, кроме того, юные артисты показывают два больших отчетных концерта.
"В спектакле задействован каждый ребенок, мы много поем и танцуем - мы музыкальный театр, и помимо актерского мастерства дети занимаются вокалом и хореографией, - подчеркивает глава "Тирляма".
Основной репертуар – это детские музыкальные сказки. У старшей группы - два спектакля на острую социальную тематику. Готовят и новые, которые потом повезут на конкурсы.
- Виктория, почему театр называется "Тирлям"?
"Тирлям" – это сказка крымского поэта Владимира Орлова. Мой дедушка, композитор Алексей Феодосеевич Жиряков, написал к этой сказке музыку. Когда я была ребенком, мы с дедушкой много гастролировали по Крыму, я исполняла некоторые из этих партий, пела под баян. Тирлям – это сказочный персонаж, приносивший людям счастье своими песнями. Вдохновленные его творчеством жители города мастеров справились с зеленой тоской, чуть не поработившей их. И поэтому сегодня мне важно, чтобы каждый, кто пришел к нам в "Тирлям", наполнился счастьем, стал членом нашей большой творческой семьи. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь чудесная музыкальная сказка "Тирлям" была показана и на нашей сцене, работа над ней идет, есть свои сложности, и я надеюсь, что этот проект обязательно будет воплощен в жизнь!
- А что в вашей работе самое сложное? И самое приятное?
- Работа с детьми в принципе не может быть легкой. Но, когда ты любишь это дело, то, хотя и сильно устаешь, но очень сильно переживаешь за всех детей. Хочется, чтобы каждый из них реализовался, был счастлив, а усталость всегда компенсируется концентрированным счастьем успешно выступивших, их радостью и восторгом. Дети ведь такие искренние, настоящие, они очень благодарные! Я вижу, как растут и меняются дети, которые занимаются у нас несколько лет. Какие они душевные, теплые, с правильным пониманием. Огромное счастье – видеть, как они развиваются! Ведь творчество и творец - это что-то высшее, божественное, не из земного мира.
- О чем вы мечтаете?
- Мечтаю о собственном помещении и сцене. Такая вот простая, но очень насущная мечта.
23 ноября 2022, 08:46Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой
В театр после театра
Выпускники "Тирляма", мечтавшие о большой сцене, учатся в профильных заведениях.
"Когда я начала заниматься в "Тирляме", то поняла, к какой профессии у меня лежит душа, чем хочу по-настоящему хочу заниматься в жизни, - рассказывает студентка третьего курса кафедры художественного творчества Крымского университета культуры, искусств и туризма Амина Сейдатметова, - Мечтаю в будущем связать свою жизнь с театром и после окончания университета устроиться в наш Государственный академический музыкальный театр. Занятия в "Тирляме" в первую очередь научили не стесняться, не бояться сцены, быть уверенной в себе. Николай Гоголь говорил, что театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Я думаю, что со сцены можно достучаться до каждого сердца, научить добру и любви. А актер- это инструмент, с помощью которого режиссер говорит со зрителем.
В "Тирлям" идут не только те, кто грезит о большой театральной сцене. Здесь учат вокалу, хореографии, актерскому мастерству, есть даже декоративно-прикладная студия, в которой дети занимаются по выходным.
"Мой сын Георгий стал одним из первых учеников: мы пришли, когда "Тирляму" был всего год, рассказывает Оксана Раскина. - За шесть лет театр вырос, спектакли очень интересные. Сын здесь как у себя дома, для него каждое занятие – праздник! Георгий регулярно показывал клоунские замашки, и мы даже подумывали о цирковом будущем. Я как мама очень довольна.
На театральных постановках "Тирлям" не останавливается. Второй год подряд совместно с московским Учебным театром-студией "Маски" Виктория Иванова организовывает детский кино-лагерь. Там юные актеры принимают участие в съемках детских короткометражек, которые затем так же выдвигаются на различные конкурсы.
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