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Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене
Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене
В Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе современного украинского автора... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T03:03
2022-07-17T03:03
крым
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе современного украинского автора. Постановщиком комедии "Любовь в стиле барокко" выступила режиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова.Анжелика работала в Мариуполе с 2002 года. Ее хорошо знает украинский зритель, в мариупольском театре она поставила более двух десятков спектаклей для детей и взрослых. Несколько месяцев назад она переехала в Крым после известных событий в Мариуполе и разрушения Мариупольского театра украинскими боевиками.В Симферополе режиссера в семью театралов принял русский драмтеатр. До 2014 года Крымский драмтеатр имел тесные творческие взаимоотношения с Донецким, поэтому общий язык театралы Симферополя и Мариуполя нашли быстро.Всего за полтора месяца после выбора пьесы в театре подобрали актеров, предоставили сцену и договорились с художником-постановщиком. Полтора месяца – это очень мало для работы над спектаклем. Но у творческой группы все получилось.По словам сценографа Златы Цирценс, картинка спектакля соответствует содержанию пьесы. Кроме того, декорации были подобраны таким образом, чтобы постановка одинаково хорошо смотрелась на разных театральных площадках Крыма от Ялты до Красноперекопска."Полтора месяца – это совсем мало, и на декорацию, и на саму постановку, поэтому мы взяли необходимую конструкцию и дальше я дорисовывала ее до полной заполняемости сцены, как я себе ее представляю. Так у нас появились экраны, портреты и полотна", – рассказала Цирценс.Этому помогло в частности то, что спектакль – камерный, ему не нужны громоздкие декорации, здесь все держится на актерской игре и психологизме.Пьеса "Любовь в стиле барокко" драматурга Ярослава Стельмаха – это романтическая комедия о любви, в которой очень сильны аллюзии на шекспировские страсти, она полна доброго юмора с особым украинским колоритом. "Любовь в стиле барокко" вот уже более двух десятилетий пользуется успехом у зрителя на сценах не только Украины, но и Белоруссии и России.
https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html
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крым, культура, украина
Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене

В Симферополе состоялась премьера спектакля по пьесе украинского драматурга

03:03 17.07.2022
 
© Виталий ПарубовВ Симферополе состоялась премьера спектакля по пьесе украинского драматурга
В Симферополе состоялась премьера спектакля по пьесе украинского драматурга
© Виталий Парубов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе современного украинского автора. Постановщиком комедии "Любовь в стиле барокко" выступила режиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова.
© Евгений ЕремеевРежиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова
Режиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова
© Евгений Еремеев
Режиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова
Анжелика работала в Мариуполе с 2002 года. Ее хорошо знает украинский зритель, в мариупольском театре она поставила более двух десятков спектаклей для детей и взрослых. Несколько месяцев назад она переехала в Крым после известных событий в Мариуполе и разрушения Мариупольского театра украинскими боевиками.
В Симферополе режиссера в семью театралов принял русский драмтеатр. До 2014 года Крымский драмтеатр имел тесные творческие взаимоотношения с Донецким, поэтому общий язык театралы Симферополя и Мариуполя нашли быстро.

"Здесь хорошая школа и творческие люди, щедрые в актерском и эмоциональном плане. И, конечно же, это известный театр, поэтому очень волнительно себя здесь проявлять. Но мне нравится, как сложились наши взаимоотношения абсолютно со всеми участниками, так что это волнение переросло в прекрасный интересный опыт. Я результатом довольна, но момент истины – это реакция зрителя", – рассказала Добрунова РИА Новости Крым.

Всего за полтора месяца после выбора пьесы в театре подобрали актеров, предоставили сцену и договорились с художником-постановщиком. Полтора месяца – это очень мало для работы над спектаклем. Но у творческой группы все получилось.
По словам сценографа Златы Цирценс, картинка спектакля соответствует содержанию пьесы. Кроме того, декорации были подобраны таким образом, чтобы постановка одинаково хорошо смотрелась на разных театральных площадках Крыма от Ялты до Красноперекопска.
"Полтора месяца – это совсем мало, и на декорацию, и на саму постановку, поэтому мы взяли необходимую конструкцию и дальше я дорисовывала ее до полной заполняемости сцены, как я себе ее представляю. Так у нас появились экраны, портреты и полотна", – рассказала Цирценс.
Этому помогло в частности то, что спектакль – камерный, ему не нужны громоздкие декорации, здесь все держится на актерской игре и психологизме.

"В поддержку моих коллег, которые не могут сейчас выходить на сцену, я выбрала спектакль, который у меня шел в Мариуполе. Ему всего два года, даже двух сезонов не прошло. Легкий, при этом поучительный, и в нем есть любовь. Любовь - абсолютно моя тема и во всех спектаклях я декларирую ее", – пояснила режиссер.

Пьеса "Любовь в стиле барокко" драматурга Ярослава Стельмаха – это романтическая комедия о любви, в которой очень сильны аллюзии на шекспировские страсти, она полна доброго юмора с особым украинским колоритом. "Любовь в стиле барокко" вот уже более двух десятилетий пользуется успехом у зрителя на сценах не только Украины, но и Белоруссии и России.
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