https://crimea.ria.ru/20220717/rezhisser-iz-mariupolya-postavila-pesu-o-lyubvi-na-krymskoy-stsene-1123867649.html

Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене

Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Режиссер из Мариуполя поставила пьесу о любви на крымской сцене

В Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе современного украинского автора... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T03:03

2022-07-17T03:03

2022-07-17T03:03

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культура

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе современного украинского автора. Постановщиком комедии "Любовь в стиле барокко" выступила режиссер Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) Анжелика Добрунова.Анжелика работала в Мариуполе с 2002 года. Ее хорошо знает украинский зритель, в мариупольском театре она поставила более двух десятков спектаклей для детей и взрослых. Несколько месяцев назад она переехала в Крым после известных событий в Мариуполе и разрушения Мариупольского театра украинскими боевиками.В Симферополе режиссера в семью театралов принял русский драмтеатр. До 2014 года Крымский драмтеатр имел тесные творческие взаимоотношения с Донецким, поэтому общий язык театралы Симферополя и Мариуполя нашли быстро.Всего за полтора месяца после выбора пьесы в театре подобрали актеров, предоставили сцену и договорились с художником-постановщиком. Полтора месяца – это очень мало для работы над спектаклем. Но у творческой группы все получилось.По словам сценографа Златы Цирценс, картинка спектакля соответствует содержанию пьесы. Кроме того, декорации были подобраны таким образом, чтобы постановка одинаково хорошо смотрелась на разных театральных площадках Крыма от Ялты до Красноперекопска."Полтора месяца – это совсем мало, и на декорацию, и на саму постановку, поэтому мы взяли необходимую конструкцию и дальше я дорисовывала ее до полной заполняемости сцены, как я себе ее представляю. Так у нас появились экраны, портреты и полотна", – рассказала Цирценс.Этому помогло в частности то, что спектакль – камерный, ему не нужны громоздкие декорации, здесь все держится на актерской игре и психологизме.Пьеса "Любовь в стиле барокко" драматурга Ярослава Стельмаха – это романтическая комедия о любви, в которой очень сильны аллюзии на шекспировские страсти, она полна доброго юмора с особым украинским колоритом. "Любовь в стиле барокко" вот уже более двух десятилетий пользуется успехом у зрителя на сценах не только Украины, но и Белоруссии и России.

https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, украина