https://crimea.ria.ru/20240909/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--dannye-minoborony-1140233033.html

Ситуация в Курской области – данные Минобороны

Ситуация в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Ситуация в Курской области – данные Минобороны

Российская армия отражает атаки Вооруженных сил Украины в Курской области, украинские боевики за сутки потеряли до 240 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T15:04

2024-09-09T15:04

2024-09-09T15:09

ситуация в курской области после нападения всу

новости

курская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российская армия отражает атаки Вооруженных сил Украины в Курской области, украинские боевики за сутки потеряли до 240 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка.ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля, уточнили в Минобороны.Кроме того, в результате разведывательно-поисковых действий в лесных массивах были выявлены и уничтожены диверсионные группы противника при их попытке проникнуть вглубь российской территории.Скопления живой силы и техники противника были также уничтожены ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области.Всего на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11400 военнослужащих, а также военную технику, в числе которой 89 танков, 635 боевых бронированных машины, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "Химарс" и пять MLRS, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНРВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, новости, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу