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Ситуация в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Ситуация в Курской области – данные Минобороны
Ситуация в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Ситуация в Курской области – данные Минобороны
Российская армия отражает атаки Вооруженных сил Украины в Курской области, украинские боевики за сутки потеряли до 240 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T15:04
2024-09-09T15:09
ситуация в курской области после нападения всу
новости
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российская армия отражает атаки Вооруженных сил Украины в Курской области, украинские боевики за сутки потеряли до 240 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка.ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля, уточнили в Минобороны.Кроме того, в результате разведывательно-поисковых действий в лесных массивах были выявлены и уничтожены диверсионные группы противника при их попытке проникнуть вглубь российской территории.Скопления живой силы и техники противника были также уничтожены ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области.Всего на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11400 военнослужащих, а также военную технику, в числе которой 89 танков, 635 боевых бронированных машины, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "Химарс" и пять MLRS, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНРВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУВ Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
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ситуация в курской области после нападения всу, новости, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу
Ситуация в Курской области – данные Минобороны

В Курской области за сутки ВСУ потеряли 240 боевиков

15:04 09.09.2024 (обновлено: 15:09 09.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российская армия отражает атаки Вооруженных сил Украины в Курской области, украинские боевики за сутки потеряли до 240 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь", – говорится в сообщении.

Также, по информации военного ведомства, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка.
ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля, уточнили в Минобороны.
Кроме того, в результате разведывательно-поисковых действий в лесных массивах были выявлены и уничтожены диверсионные группы противника при их попытке проникнуть вглубь российской территории.
Скопления живой силы и техники противника были также уничтожены ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей", – перечислили в Минобороны.

Всего на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11400 военнослужащих, а также военную технику, в числе которой 89 танков, 635 боевых бронированных машины, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "Химарс" и пять MLRS, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУНовостиКурская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияПотери ВСУ
 
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