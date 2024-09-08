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В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T17:33
2024-09-08T17:34
ситуация в курской области после нападения всу
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Поражение мест временного размещения личного состава ВСУ было зафиксировало средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в российском оборонном ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца, сообщилитакже ранее в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. Также в воскресенье населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, оссийские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУЧто происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html
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В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ

Живую силу ВСУ в лесополосе в Курской области уничтожили бойцы группировки "Север"

17:33 08.09.2024 (обновлено: 17:34 08.09.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск "Север", - уточнили в ведомстве.
Поражение мест временного размещения личного состава ВСУ было зафиксировало средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в российском оборонном ведомстве.
ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца, сообщилитакже ранее в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. Также в воскресенье населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, оссийские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников.
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