https://crimea.ria.ru/20240908/v-lesopolose-pod-kurskom-razbity-boeviki-vsu-1140214903.html

В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ

В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T17:33

2024-09-08T17:33

2024-09-08T17:34

ситуация в курской области после нападения всу

новости

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_df14532cda88284e2f9baf7bdd74b15d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Поражение мест временного размещения личного состава ВСУ было зафиксировало средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в российском оборонном ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца, сообщилитакже ранее в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. Также в воскресенье населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, оссийские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУЧто происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков

https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , курская область