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В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T17:33
2024-09-08T17:33
2024-09-08T17:34
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки "Север" уничтожили живую силу ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Поражение мест временного размещения личного состава ВСУ было зафиксировало средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в российском оборонном ведомстве.ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца, сообщилитакже ранее в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. Также в воскресенье населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, оссийские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУЧто происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html
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ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , курская область
В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
Живую силу ВСУ в лесополосе в Курской области уничтожили бойцы группировки "Север"
17:33 08.09.2024 (обновлено: 17:34 08.09.2024)