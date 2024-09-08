Рейтинг@Mail.ru
Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/armiya-rossii-porazila-ukrainskiy-punkt-dislokatsii-tsentra-spetsoperatsiy-1140211785.html
Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T11:50
2024-09-08T11:53
новости сво
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139878528_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_db62ae7399bba62cc1bb408adb88cf43.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах", - говорится в сообщении.Кроме того, силы ПВО России сбили четыре французские управляемые авиабомбы "Hammer" и четыре американских реактивных снаряда HIMARS, также уничтожены 23 беспилотника.В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 БПЛА, 579 ЗРК, 17961 танк и другие боевые бронемашины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники, рапортовали в Минобороны.Ранее в воскресенье сообщалось, что военные освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковРоссийские войска освободили Калиново на Покровском направлении
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139878528_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2762c98b55ebea6c0ea58c6b1642838.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций

ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ и цеха по сборке беспилотников

11:50 08.09.2024 (обновлено: 11:53 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Южной группировки
Военнослужащие Южной группировки - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы ПВО России сбили четыре французские управляемые авиабомбы "Hammer" и четыре американских реактивных снаряда HIMARS, также уничтожены 23 беспилотника.
В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 БПЛА, 579 ЗРК, 17961 танк и другие боевые бронемашины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники, рапортовали в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что военные освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
 
Новости СВОНовостиАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
11:21В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
10:56Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области
10:50Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
10:41Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
10:16Массовая драка на Кубани: задержаны более 40 человек
09:47В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
09:15Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
09:10Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
08:55Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
08:43Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
08:36В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
08:17Что улучшит работу такси в Крыму
07:35В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
07:3113 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
07:10Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
00:01Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
23:20Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
21:31Главное за день: 7 сентября
Лента новостейМолния