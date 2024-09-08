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Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций

Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций

Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T11:50

2024-09-08T11:50

2024-09-08T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах", - говорится в сообщении.Кроме того, силы ПВО России сбили четыре французские управляемые авиабомбы "Hammer" и четыре американских реактивных снаряда HIMARS, также уничтожены 23 беспилотника.В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 БПЛА, 579 ЗРК, 17961 танк и другие боевые бронемашины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники, рапортовали в Минобороны.Ранее в воскресенье сообщалось, что военные освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковРоссийские войска освободили Калиново на Покровском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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