https://crimea.ria.ru/20240907/rossiyskie-voyska-osvobodili-kalinovo-na-pokrovskom-napravlenii-1140197016.html
Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
Войска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T12:18
2024-09-07T12:18
2024-09-07T12:24
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР.Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
https://crimea.ria.ru/20240906/17-udarov-kinzhalami-i-geranyami-kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1140182157.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
Российские войска освободили населенный пункт Калиново на Покровском направлении в ДНР
12:18 07.09.2024 (обновлено: 12:24 07.09.2024)