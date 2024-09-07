https://crimea.ria.ru/20240907/rossiyskie-voyska-osvobodili-kalinovo-na-pokrovskom-napravlenii-1140197016.html

Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении

Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении

Войска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T12:18

2024-09-07T12:18

2024-09-07T12:24

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР.Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .

https://crimea.ria.ru/20240906/17-udarov-kinzhalami-i-geranyami-kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1140182157.html

донецкая народная республика (днр)

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу