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Российские войска освободили еще три населенных пункта

Российские войска освободили еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Российские войска освободили еще три населенных пункта

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T15:08

2024-08-30T15:08

2024-08-30T15:30

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены пять контратак штурмовых групп противника.Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно накануне.О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

новые регионы россии

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу