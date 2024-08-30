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Российские войска освободили еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Российские войска освободили еще три населенных пункта
Российские войска освободили еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Российские войска освободили еще три населенных пункта
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T15:08
2024-08-30T15:30
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ.Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены пять контратак штурмовых групп противника.Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно накануне.О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили еще три населенных пункта

Российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР, ЛНР и Харьковской области

15:08 30.08.2024 (обновлено: 15:30 30.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*. Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики", – также сообщили в российском оборонном ведомстве.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены пять контратак штурмовых групп противника.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики", – перечислили в Минобороны РФ.
Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно накануне.
О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.
*запрещенная в России террористическая организация
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Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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