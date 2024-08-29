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ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР - РИА Новости Крым, 29.08.2024
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:16
2024-08-29T12:16
2024-08-29T12:35
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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.Также, по информации Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20240828/armiya-rossii-osvobodila-kamyshevku-v-dnr--1139936229.html
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости сво
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
Армия России освободила населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
12:16 29.08.2024 (обновлено: 12:35 29.08.2024)
СИФМЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Также, по информации Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, а также отразила шесть контратак украинских подразделений.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 122-мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.