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ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 27.08.2024
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине
Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T12:12
2024-08-27T12:25
украина
вооруженные силы россии
новости сво
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
критическая инфраструктура
инфраструктура
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении. Все назначенные цели поражены, добавили в ведомстве.Во вторник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших в Киеве, а также в Ровно, Сумах и Хмельницкой области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html
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украина, вооруженные силы россии, новости сво, гиперзвуковые ракеты "кинжал", критическая инфраструктура, инфраструктура, новости
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине

Армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине - Минобороны

12:12 27.08.2024 (обновлено: 12:25 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Все назначенные цели поражены, добавили в ведомстве.
Во вторник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших в Киеве, а также в Ровно, Сумах и Хмельницкой области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
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