https://crimea.ria.ru/20240827/vs-rossii-nanesli-udar-kinzhalami-po-aerodromam-na-ukraine-1139904039.html

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 27.08.2024

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T12:12

2024-08-27T12:12

2024-08-27T12:25

украина

вооруженные силы россии

новости сво

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

критическая инфраструктура

инфраструктура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_5a6a3bf7f99810f85e1ee58d4bcfd3dd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении. Все назначенные цели поражены, добавили в ведомстве.Во вторник украинские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших в Киеве, а также в Ровно, Сумах и Хмельницкой области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, вооруженные силы россии, новости сво, гиперзвуковые ракеты "кинжал", критическая инфраструктура, инфраструктура, новости