https://crimea.ria.ru/20240826/obekty-gts-i-sklady-zapadnykh-raket--kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1139881872.html

Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине

Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T14:39

2024-08-26T14:39

2024-08-26T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

https://crimea.ria.ru/20240826/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-1139875889.html

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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, потери всу