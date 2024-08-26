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Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине
Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине
Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T14:39
2024-08-26T15:32
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
https://crimea.ria.ru/20240826/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-1139875889.html
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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, потери всу
Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине

ВС России ударили по газокомпрессорным станциям и складам с натовскими ракетами на Украине

14:39 26.08.2024 (обновлено: 15:32 26.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

"Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", – добавили в Минобороны РФ.

Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
12:05
ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине
 
НовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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