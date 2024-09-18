Рейтинг@Mail.ru
Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/okolo-sotni-ulits-v-sevastopole-ostanutsya-bez-sveta-v-sredu-1140404883.html
Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду
Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду
Отключение электроэнергии из-за неотложных работ на сетях запланировано в Севастополе в среду – без света останутся около 100 улиц в различных населенных пункта РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T07:36
2024-09-18T08:44
севастополь
севастопольэнерго
электросети
новости
электроэнергия
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025689_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_595082a301b64de922ecb7fb041f6964.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии из-за неотложных работ на сетях запланировано в Севастополе в среду – без света останутся около 100 улиц в различных населенных пункта региона. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Плановые ремонтные работы будут проводить с 8 часов утра до 16:00 в поселке Солнечный по улицам Ветвистая, Розовая, Спутников, Чернухи, Апрельская, Караизюмская, Сергея Патрогина, Маршала Блюхера, Героев Сталинграда, Рыбаков, Правды, Павла Корчагина.С 8:00 до 17:00 без света останутся улицы Приусадебная и Объездная в поселке Андреевка.С 8:30 до 17:30 в Любимовке не будет света по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая, с 09:00 до 16:00 по улицам Горпищенко, Алексея Гущина, на территории садовых товариществ "Дергачи-1", "Дергачи-2", "Дергачи-3", "Дергачи-4", "Дергачи-5", "Энергетик-2", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный".В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны в селе Фруктовом по улицам Садовая, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Генерала Рихтера, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Колодкина, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, Виктора Колядина, Бориса Шейнина, Владимира Шевалева, проезд Каспийский, Лабораторное шоссе. В это же время отключения пройдут в переулках Кофейный, Беговой, Блиндажный, Кирьянова, Берманский, частично в границах садовых товариществ "Дружба" и "Сапун-Гора".Также в течение дня отключения произойдут в Любимовке по улицам Федоровская, 1-я Линия, Батарейная, Софьи Перовской, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, проезд Хуторский, СНТ "Усть-Бельбек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139025689_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_21e4ac7c13ffed3997e226575f2f0dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, электросети, новости, электроэнергия, лэп, отключение электроэнергии
Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду

Без света в среду в Севастополе останутся около сотни улиц

07:36 18.09.2024 (обновлено: 08:44 18.09.2024)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии из-за неотложных работ на сетях запланировано в Севастополе в среду – без света останутся около 100 улиц в различных населенных пункта региона. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Плановые ремонтные работы будут проводить с 8 часов утра до 16:00 в поселке Солнечный по улицам Ветвистая, Розовая, Спутников, Чернухи, Апрельская, Караизюмская, Сергея Патрогина, Маршала Блюхера, Героев Сталинграда, Рыбаков, Правды, Павла Корчагина.
С 8:00 до 17:00 без света останутся улицы Приусадебная и Объездная в поселке Андреевка.
С 8:30 до 17:30 в Любимовке не будет света по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая, с 09:00 до 16:00 по улицам Горпищенко, Алексея Гущина, на территории садовых товариществ "Дергачи-1", "Дергачи-2", "Дергачи-3", "Дергачи-4", "Дергачи-5", "Энергетик-2", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный".
В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны в селе Фруктовом по улицам Садовая, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Генерала Рихтера, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Колодкина, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, Виктора Колядина, Бориса Шейнина, Владимира Шевалева, проезд Каспийский, Лабораторное шоссе. В это же время отключения пройдут в переулках Кофейный, Беговой, Блиндажный, Кирьянова, Берманский, частично в границах садовых товариществ "Дружба" и "Сапун-Гора".
Также в течение дня отключения произойдут в Любимовке по улицам Федоровская, 1-я Линия, Батарейная, Софьи Перовской, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, проезд Хуторский, СНТ "Усть-Бельбек".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
 
СевастопольСевастопольэнергоЭлектросетиНовостиЭлектроэнергияЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Стало известно о состоянии раненных при нападении на школу в Челябинске
09:04Самозваные миротворцы: Россия призвала ООН остановить Америку в Палестине
08:36В Эстонии хотят запретить Русскую православную церковь
08:24В Крыму украинец обвиняется в шпионаже
08:05Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
07:53Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
07:46В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
07:36Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду
07:14Массированная атака на регионы России – сбиты дроны и ракеты
06:5070% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт
06:19В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
06:10Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
23:16Боксера Александра Усика арестовали в Польше
23:02Главное за день: 17 сентября
22:42Главные новости Крыма: 17 сентября
22:28400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
22:04Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
21:52В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройки
Лента новостейМолния