https://crimea.ria.ru/20240918/okolo-sotni-ulits-v-sevastopole-ostanutsya-bez-sveta-v-sredu-1140404883.html

Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду

Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Около сотни улиц в Севастополе останутся без света в среду

Отключение электроэнергии из-за неотложных работ на сетях запланировано в Севастополе в среду – без света останутся около 100 улиц в различных населенных пункта РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T07:36

2024-09-18T07:36

2024-09-18T08:44

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии из-за неотложных работ на сетях запланировано в Севастополе в среду – без света останутся около 100 улиц в различных населенных пункта региона. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Плановые ремонтные работы будут проводить с 8 часов утра до 16:00 в поселке Солнечный по улицам Ветвистая, Розовая, Спутников, Чернухи, Апрельская, Караизюмская, Сергея Патрогина, Маршала Блюхера, Героев Сталинграда, Рыбаков, Правды, Павла Корчагина.С 8:00 до 17:00 без света останутся улицы Приусадебная и Объездная в поселке Андреевка.С 8:30 до 17:30 в Любимовке не будет света по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая, с 09:00 до 16:00 по улицам Горпищенко, Алексея Гущина, на территории садовых товариществ "Дергачи-1", "Дергачи-2", "Дергачи-3", "Дергачи-4", "Дергачи-5", "Энергетик-2", "Энергетик-5", "Вишенка", "Солнечный".В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны в селе Фруктовом по улицам Садовая, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Генерала Рихтера, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Колодкина, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, Виктора Колядина, Бориса Шейнина, Владимира Шевалева, проезд Каспийский, Лабораторное шоссе. В это же время отключения пройдут в переулках Кофейный, Беговой, Блиндажный, Кирьянова, Берманский, частично в границах садовых товариществ "Дружба" и "Сапун-Гора".Также в течение дня отключения произойдут в Любимовке по улицам Федоровская, 1-я Линия, Батарейная, Софьи Перовской, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, проезд Хуторский, СНТ "Усть-Бельбек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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