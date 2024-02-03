https://crimea.ria.ru/20240203/370-novykh-elektropodstantsiy-poyavyatsya-v-krymu-v-etom-godu--gde-ustanovyat-1134618532.html
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят - РИА Новости Крым, 03.02.2024
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века":... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T14:53
2024-02-03T14:53
2024-02-03T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.По словам замначальника Центральных электрических сетей "Крымэнерго" по распределительным сетям Александра Панфилова, в Крыму в текущем году появятся сотни новых электроподстанций.Все они российского производства, современные и более мощные, добавил он.110 подстанций установят в Симферопольском районе, так как он наиболее загружен, самый большой по насыщению трансформаторными подстанциями и численности населения в Крыму, уточнил Панфилов. По словам начальника "Крымэнерго" по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части Крыма сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций в 109 населенных пунктах.Необходимость заменить старые подстанции на новые, современные, а также установить дополнительные – разгрузочные – назрела давно, признается он. Это связано с двумя причинами. Первая – увеличение населения: "потребление электроэнергии в районе за 2023 год возросло на 40%". Вторая – изношенность и подстанций, и сетей."Шторм века" показал, что приступать к работам надо как можно скорее и масштабно.Во время устранения последствий ноябрьского урагана весь персонал "Крымэнерго" был мобилизован на устранение аварий, "неделю все жили на работе, в том числе аварийные бригады, которые работали даже в условиях, когда использовать специальную технику было опасно", рассказал Дербенев.Учитывая произошедшее и сложившуюся ситуацию в целом, в 2024 году предусмотрен и третий этап работ: проведение техобслуживания, капремонт ранее оборванных воздушных линий и замена на новые большого километража дефектных проводов и опор, подытожил специалист. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
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электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, симферопольский район, сакский район, черноморский район, бахчисарайский район
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
370 новых электроподстанций установят в четырех районах Крыма в 2024 году – Крымэнерго
14:53 03.02.2024 (обновлено: 15:02 03.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
По словам замначальника Центральных электрических сетей "Крымэнерго" по распределительным сетям Александра Панфилова, в Крыму в текущем году появятся сотни новых электроподстанций.
"Запланированы работы по установке новых трансформаторных подстанций по всему Крыму. Сюда будут входить районы, которые наиболее пострадали от ноябрьского урагана. Всего планируется доустановить и заменить порядка 370 подстанций", – сказал Панфилов.
Все они российского производства, современные и более мощные, добавил он.
110 подстанций установят в Симферопольском районе, так как он наиболее загружен, самый большой по насыщению трансформаторными подстанциями и численности населения в Крыму, уточнил Панфилов.
По словам начальника "Крымэнерго" по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части Крыма сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций в 109 населенных пунктах.
"В 60 из них мы зайдем, график уже есть. Первым этапом мы получили 31 трансформаторную подстанцию на 50 миллионов и уже установили 18 за декабрь и январь. Вторым этапом получим еще 110 на весь Симферопольский район. Два этапа замены подстанций завершим до 1 июня", – сказал Дербенев.
Необходимость заменить старые подстанции на новые, современные, а также установить дополнительные – разгрузочные – назрела давно, признается он. Это связано с двумя причинами. Первая – увеличение населения: "потребление электроэнергии в районе за 2023 год возросло на 40%". Вторая – изношенность и подстанций, и сетей.
"Шторм века" показал
, что приступать к работам надо как можно скорее и масштабно.
"Он показал состояние наших сетей по Симферопольскому району. Три трансформаторных подстанции 10 кВ сгорели полностью. Шесть трансформаторов были выведены из строя – их пришлось менять. Население находилось в ситуации ЧС. От людей поступало большое количество жалоб на низкое напряжение и аварийные отключения. Но у нас старые подстанции, по которым невозможно выдать больше мощности, поэтому и низкое напряжение. Они 1970-х и 1980-х годов выпуска, то есть проработали больше 40-50 лет. Оборудование высоковольтное столько не работает", – оценил ситуацию специалист.
Во время устранения последствий ноябрьского урагана весь персонал "Крымэнерго" был мобилизован на устранение аварий, "неделю все жили на работе, в том числе аварийные бригады, которые работали даже в условиях, когда использовать специальную технику было опасно", рассказал Дербенев.
"Автогидроподъемники рассчитаны на работу при скорости ветра до 10 м/с. А у нас аварийные бригады столкнулись с тем, что несколько часов был ураганный ветер силой более 20 м/с. И они не стояли, не ждали, а старались, как могли, устранять аварии. То есть персонал наш – герои", – сказал Дербенев.
Учитывая произошедшее и сложившуюся ситуацию в целом, в 2024 году предусмотрен и третий этап работ: проведение техобслуживания, капремонт ранее оборванных воздушных линий и замена на новые большого километража дефектных проводов и опор, подытожил специалист.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил
, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей.
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