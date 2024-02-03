Рейтинг@Mail.ru
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240203/370-novykh-elektropodstantsiy-poyavyatsya-v-krymu-v-etom-godu--gde-ustanovyat-1134618532.html
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят - РИА Новости Крым, 03.02.2024
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века":... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T14:53
2024-02-03T15:02
электросети крыма
радио "спутник в крыму"
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
симферопольский район
сакский район
черноморский район
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7954cc03d6556a9301ee52abf1c9d898.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.По словам замначальника Центральных электрических сетей "Крымэнерго" по распределительным сетям Александра Панфилова, в Крыму в текущем году появятся сотни новых электроподстанций.Все они российского производства, современные и более мощные, добавил он.110 подстанций установят в Симферопольском районе, так как он наиболее загружен, самый большой по насыщению трансформаторными подстанциями и численности населения в Крыму, уточнил Панфилов. По словам начальника "Крымэнерго" по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части Крыма сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций в 109 населенных пунктах.Необходимость заменить старые подстанции на новые, современные, а также установить дополнительные – разгрузочные – назрела давно, признается он. Это связано с двумя причинами. Первая – увеличение населения: "потребление электроэнергии в районе за 2023 год возросло на 40%". Вторая – изношенность и подстанций, и сетей."Шторм века" показал, что приступать к работам надо как можно скорее и масштабно.Во время устранения последствий ноябрьского урагана весь персонал "Крымэнерго" был мобилизован на устранение аварий, "неделю все жили на работе, в том числе аварийные бригады, которые работали даже в условиях, когда использовать специальную технику было опасно", рассказал Дербенев.Учитывая произошедшее и сложившуюся ситуацию в целом, в 2024 году предусмотрен и третий этап работ: проведение техобслуживания, капремонт ранее оборванных воздушных линий и замена на новые большого километража дефектных проводов и опор, подытожил специалист. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
симферопольский район
сакский район
черноморский район
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_134ea330e8e6bc58371fbb5622638125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, симферопольский район, сакский район, черноморский район, бахчисарайский район
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

370 новых электроподстанций установят в четырех районах Крыма в 2024 году – Крымэнерго

14:53 03.02.2024 (обновлено: 15:02 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
По словам замначальника Центральных электрических сетей "Крымэнерго" по распределительным сетям Александра Панфилова, в Крыму в текущем году появятся сотни новых электроподстанций.
"Запланированы работы по установке новых трансформаторных подстанций по всему Крыму. Сюда будут входить районы, которые наиболее пострадали от ноябрьского урагана. Всего планируется доустановить и заменить порядка 370 подстанций", – сказал Панфилов.
Все они российского производства, современные и более мощные, добавил он.
110 подстанций установят в Симферопольском районе, так как он наиболее загружен, самый большой по насыщению трансформаторными подстанциями и численности населения в Крыму, уточнил Панфилов.
По словам начальника "Крымэнерго" по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части Крыма сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций в 109 населенных пунктах.

"В 60 из них мы зайдем, график уже есть. Первым этапом мы получили 31 трансформаторную подстанцию на 50 миллионов и уже установили 18 за декабрь и январь. Вторым этапом получим еще 110 на весь Симферопольский район. Два этапа замены подстанций завершим до 1 июня", – сказал Дербенев.

Необходимость заменить старые подстанции на новые, современные, а также установить дополнительные – разгрузочные – назрела давно, признается он. Это связано с двумя причинами. Первая – увеличение населения: "потребление электроэнергии в районе за 2023 год возросло на 40%". Вторая – изношенность и подстанций, и сетей.
"Шторм века" показал, что приступать к работам надо как можно скорее и масштабно.

"Он показал состояние наших сетей по Симферопольскому району. Три трансформаторных подстанции 10 кВ сгорели полностью. Шесть трансформаторов были выведены из строя – их пришлось менять. Население находилось в ситуации ЧС. От людей поступало большое количество жалоб на низкое напряжение и аварийные отключения. Но у нас старые подстанции, по которым невозможно выдать больше мощности, поэтому и низкое напряжение. Они 1970-х и 1980-х годов выпуска, то есть проработали больше 40-50 лет. Оборудование высоковольтное столько не работает", – оценил ситуацию специалист.

Во время устранения последствий ноябрьского урагана весь персонал "Крымэнерго" был мобилизован на устранение аварий, "неделю все жили на работе, в том числе аварийные бригады, которые работали даже в условиях, когда использовать специальную технику было опасно", рассказал Дербенев.

"Автогидроподъемники рассчитаны на работу при скорости ветра до 10 м/с. А у нас аварийные бригады столкнулись с тем, что несколько часов был ураганный ветер силой более 20 м/с. И они не стояли, не ждали, а старались, как могли, устранять аварии. То есть персонал наш – герои", – сказал Дербенев.

Учитывая произошедшее и сложившуюся ситуацию в целом, в 2024 году предусмотрен и третий этап работ: проведение техобслуживания, капремонт ранее оборванных воздушных линий и замена на новые большого километража дефектных проводов и опор, подытожил специалист.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
 
Радио "Спутник в Крыму"Электросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаСимферопольский районСакский районЧерноморский районБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54В Севастополе останавливают рейд
16:27Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды
16:07В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
15:49Новое землетрясение на границе Китая и Киргизии – что известно
15:30ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО
15:15По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
14:53370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
14:21С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма
13:58Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине
13:34При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
13:13Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
12:40Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов
12:13Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным
11:50Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых
11:2350 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС
10:43Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге
10:22В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают
10:10Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
09:38В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
09:02Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Лента новостейМолния