https://crimea.ria.ru/20240203/370-novykh-elektropodstantsiy-poyavyatsya-v-krymu-v-etom-godu--gde-ustanovyat-1134618532.html

370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят - РИА Новости Крым, 03.02.2024

370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века":... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T14:53

2024-02-03T14:53

2024-02-03T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.По словам замначальника Центральных электрических сетей "Крымэнерго" по распределительным сетям Александра Панфилова, в Крыму в текущем году появятся сотни новых электроподстанций.Все они российского производства, современные и более мощные, добавил он.110 подстанций установят в Симферопольском районе, так как он наиболее загружен, самый большой по насыщению трансформаторными подстанциями и численности населения в Крыму, уточнил Панфилов. По словам начальника "Крымэнерго" по Симферопольскому району Павла Дербенева, в этой части Крыма сейчас работают 1800 трансформаторных подстанций в 109 населенных пунктах.Необходимость заменить старые подстанции на новые, современные, а также установить дополнительные – разгрузочные – назрела давно, признается он. Это связано с двумя причинами. Первая – увеличение населения: "потребление электроэнергии в районе за 2023 год возросло на 40%". Вторая – изношенность и подстанций, и сетей."Шторм века" показал, что приступать к работам надо как можно скорее и масштабно.Во время устранения последствий ноябрьского урагана весь персонал "Крымэнерго" был мобилизован на устранение аварий, "неделю все жили на работе, в том числе аварийные бригады, которые работали даже в условиях, когда использовать специальную технику было опасно", рассказал Дербенев.Учитывая произошедшее и сложившуюся ситуацию в целом, в 2024 году предусмотрен и третий этап работ: проведение техобслуживания, капремонт ранее оборванных воздушных линий и замена на новые большого километража дефектных проводов и опор, подытожил специалист. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, и на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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