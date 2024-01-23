https://crimea.ria.ru/20240123/v-simferopolskom-rayone-ustanovyat-esche-110-transformatornykh-podstantsiy-1134409896.html
В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T18:38
2024-01-23T18:38
2024-01-23T18:40
сергей аксенов
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.Также до 1 марта будет определен перечень подстанций, требующих замены в тех районах, где существуют проблемы со скачками напряжения в летний период, добавил глава республики.Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.6 декабря Аксенов уволил первого заместителя директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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сергей аксенов, новости крыма, симферопольский район, электросети крыма, крым, электричество, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго"
В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций за 200 млн рублей
18:38 23.01.2024 (обновлено: 18:40 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Планируется дополнительно выделить 200 млн рублей на установку еще 110 трансформаторных подстанций в Симферопольском районе и завершить замену оборудования до 1 июня текущего года", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.
Также до 1 марта будет определен перечень подстанций, требующих замены в тех районах, где существуют проблемы со скачками напряжения в летний период, добавил глава республики.
Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября
. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).
После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.
6 декабря Аксенов уволил первого заместителя
директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.
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