https://crimea.ria.ru/20240123/v-simferopolskom-rayone-ustanovyat-esche-110-transformatornykh-podstantsiy-1134409896.html

В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций

В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций

В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T18:38

2024-01-23T18:38

2024-01-23T18:40

сергей аксенов

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симферопольский район

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крым

электричество

электроэнергия

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.Также до 1 марта будет определен перечень подстанций, требующих замены в тех районах, где существуют проблемы со скачками напряжения в летний период, добавил глава республики.Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов).После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.6 декабря Аксенов уволил первого заместителя директора "Крымэнерго" за несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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