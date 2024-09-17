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Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
Очередной фейк распространил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), на этот раз с участием губернатора Севастополя. Об этом предупреждает Михаил... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T20:32
2024-09-17T20:32
михаил развожаев
севастополь
новости
центр информационно-психологических операций (ципсо)
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Очередной фейк распространил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), на этот раз с участием губернатора Севастополя. Об этом предупреждает Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По информации Михаила Развожаева, враги наложили на видеоряд сгенерированный искусственным интеллектом его голос."Топорная работа: даже правительство Севастополя названо "горсоветом", – уточнил губернатор.Михаил Развожаев напомнил, что ранее ЦИПсО распространял в соцсетях и мессенджерах призыв выйти на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионеФейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсОФейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
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михаил развожаев, севастополь, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо), фейк
Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО

ЦИПсО распространил очередной фейк с участием губернатора Севастополя

20:32 17.09.2024
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Очередной фейк распространил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), на этот раз с участием губернатора Севастополя. Об этом предупреждает Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В очередной раз хочу напомнить, что одновременно со специальной военной операцией идет информационная война. Сегодня новая атака. Информация по чатам идет от фейковых аккаунтов. Основой для фейка на этот раз стало мое выступление в эфире нашей телекомпании СТВ", – говорится в сообщении.

По информации Михаила Развожаева, враги наложили на видеоряд сгенерированный искусственным интеллектом его голос.
"Топорная работа: даже правительство Севастополя названо "горсоветом", – уточнил губернатор.
Михаил Развожаев напомнил, что ранее ЦИПсО распространял в соцсетях и мессенджерах призыв выйти на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь.

"Успехи наших морпехов укронацистам – как кость в горле. Можно посмотреть реальный эфир СТВ, когда я говорил о нашей 810-й бригаде. Уверен, что севастопольцы на провокации не отреагируют", – подытожил глава региона.

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Михаил РазвожаевСевастопольНовостиЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Фейк
 
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