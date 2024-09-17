https://crimea.ria.ru/20240917/razvozhaev-predupredil-ob-ocherednom-feyke-tsipso-1140420991.html

Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО

Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО

Очередной фейк распространил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), на этот раз с участием губернатора Севастополя. Об этом предупреждает Михаил... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T20:32

2024-09-17T20:32

2024-09-17T20:32

михаил развожаев

севастополь

новости

центр информационно-психологических операций (ципсо)

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Очередной фейк распространил Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), на этот раз с участием губернатора Севастополя. Об этом предупреждает Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По информации Михаила Развожаева, враги наложили на видеоряд сгенерированный искусственным интеллектом его голос."Топорная работа: даже правительство Севастополя названо "горсоветом", – уточнил губернатор.Михаил Развожаев напомнил, что ранее ЦИПсО распространял в соцсетях и мессенджерах призыв выйти на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионеФейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсОФейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо), фейк