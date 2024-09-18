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В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T07:46
2024-09-18T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России.Спасатели подчеркивают, что в такую погоду растет риск подтопления территорий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Водителей просят быть особенно внимательными во время движения на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить выход в горы и лес, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, проверить состояние дренажных систем и ливневок. Тех, чьи дома расположены в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел просят принять меры по сохранности своего имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал

Штормовое предупреждение из-за града и усиления ветра объявлено в Крыму 18 сентября

07:46 18.09.2024 (обновлено: 08:03 18.09.2024)
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России.

"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 18 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Спасатели подчеркивают, что в такую погоду растет риск подтопления территорий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Водителей просят быть особенно внимательными во время движения на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить выход в горы и лес, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, проверить состояние дренажных систем и ливневок. Тех, чьи дома расположены в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел просят принять меры по сохранности своего имущества.
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