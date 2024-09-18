https://crimea.ria.ru/20240918/v-sredu-na-krym-obrushatsya-livni-s-gradom-i-shkval-1140425440.html
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T07:46
2024-09-18T07:46
2024-09-18T08:03
крым
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_999fd23da0019f0cd0949111ba014026.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России.Спасатели подчеркивают, что в такую погоду растет риск подтопления территорий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Водителей просят быть особенно внимательными во время движения на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить выход в горы и лес, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, проверить состояние дренажных систем и ливневок. Тех, чьи дома расположены в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел просят принять меры по сохранности своего имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000038_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2c5711b762da081bf58ccd35c73d4f54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
В среду на Крым обрушатся ливни с градом и шквал
Штормовое предупреждение из-за града и усиления ветра объявлено в Крыму 18 сентября
07:46 18.09.2024 (обновлено: 08:03 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом предупреждают в республиканском Главке МЧС России.
"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 18 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели подчеркивают, что в такую погоду растет риск подтопления территорий, а также возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Водителей просят быть особенно внимательными во время движения на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить выход в горы и лес, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, проверить состояние дренажных систем и ливневок. Тех, чьи дома расположены в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел просят принять меры по сохранности своего имущества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.