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70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт

70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт - РИА Новости Крым, 18.09.2024

70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт

С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T06:50

2024-09-18T06:50

2024-09-18T06:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются обоснованными. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора страховой медицинской компании Ольга Каялова.По ее словам, за шесть месяцев страховыми представителями было обработано 14,5 тысяч обращений, 246 из них письменные и решены в досудебном порядке, отметила она.23% обращений касались качества медицинской помощи – в основном невозможности пройти бесплатное лечение застрахованным лицам, отметила эксперт."Система обязательного медицинского страхования регулируется правилами и законами, и для того, чтобы бесплатно пройти какое-либо исследование, каждый застрахованный должен понимать, что это должно быть назначено лечащим врачом. Поэтому только 70% жалоб являются обоснованными", – пояснила Каялова.Часто к страховым специалистам обращаются люди, которые не могут записаться к врачу, отметила эксперт."Таких обращений было 435 за восемь месяцев, все они были решены положительно, все пациенты были записаны. В таких случаях необходимо звонить на горячую линию страховой компании, чтобы оперативно решить вопрос, и уже в крайнем случае писать письменную жалобу", – посоветовала эксперт.Также специалисты медицинского страхования проводят экспертные мероприятия по выявлению нарушений. По словам Каяловой, фиксируются нарушения в части безопасности лекарственной терапии.Страховые компании выявляют системные ошибки и отбирают медицинские карты для проведения экспертизы. Застрахованные пациенты имеют право обращаться в страховую организацию по любому вопросу – от проблем с получением полиса ОМС, до качества медицинских услуг, заключила Каялова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схемеВ России расширен список медицинских услуг по полису ОМС39 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, здоровье, медицина, медицинская страховка, здравоохранение в россии