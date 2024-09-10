https://crimea.ria.ru/20240910/moshennichestvo-s-polisami-oms---krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-1140254634.html

Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме

Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме

В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T21:33

2024-09-10T21:33

2024-09-10T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики.При поступлении сомнительного звонка гражданам рекомендуют завершить телефонный разговор и перезвонить в свою страховую медицинскую организацию по телефону, указанному на обратной стороне полиса ОМС.Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС, сообщал ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина. Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП". Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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