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Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T21:33
2024-09-10T21:33
2024-09-10T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики.При поступлении сомнительного звонка гражданам рекомендуют завершить телефонный разговор и перезвонить в свою страховую медицинскую организацию по телефону, указанному на обратной стороне полиса ОМС.Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС, сообщал ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина. Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП". Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, крым, новости крыма, омс, происшествия, новости
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников медицинских страховых компаний