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Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T21:33
2024-09-10T21:33
мошенничество
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новости крыма
омс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики.При поступлении сомнительного звонка гражданам рекомендуют завершить телефонный разговор и перезвонить в свою страховую медицинскую организацию по телефону, указанному на обратной стороне полиса ОМС.Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС, сообщал ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина. Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП". Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, крым, новости крыма, омс, происшествия, новости
Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме

Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников медицинских страховых компаний

21:33 10.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОМС нового образца
Выдача полисов ОМС нового образца - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщает Мининформ республики.
"Основная цель преступников — получить доступ к вашим личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям — через банковские приложения. При этом мошенники просят сообщить цифровой код, который поступит в SMS-сообщении, предлагают пройти по ссылке или скачать специальное приложение", - предупреждает профильное министерство.
При поступлении сомнительного звонка гражданам рекомендуют завершить телефонный разговор и перезвонить в свою страховую медицинскую организацию по телефону, указанному на обратной стороне полиса ОМС.
Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС, сообщал ранее оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина. Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП". Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России.
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МошенничествоКрымНовости КрымаОМСПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:22Главные новости Крыма: 10 сентября
21:56"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
21:44Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь
21:33Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
21:17Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
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