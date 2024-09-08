https://crimea.ria.ru/20240908/ekspert-nazval-samye-populyarnye-v-krymu-skhemy-moshennikov-1140082851.html
Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников
Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников
Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T21:21
2024-09-08T21:21
2024-09-08T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.Откуда звонят мошенники"Чаще всего это Украина, Польша, страны Европейского Союза. Мы там фиксируем их местонахождение", - сказала она.По словам Торбиной, работу правоохранителей осложняет тот факт, что у Российской Федерации нет дипломатических отношений с выше перечисленными странами."Есть, конечно, и у нас среди граждан (кибермошенники – ред.), но это в основном курьеры, которые приезжают за деньгами, и в основном это либо несовершеннолетние, либо люди в возрасте до 25 лет, которые пытаются заработать, но они быстро попадаются", - уточнила Торбина.В преступных схемах задействованы очень много людей. И те, кто звонят, выполняют только роль колл-центра в иерархии преступной деятельности, дополнила она.Какие схемы применяют мошенники"Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП", когда мошенники звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят, что близкий родственник попал в беду, совершил преступление, и чтобы он избежал уголовной ответственности, вам нужно собрать некоторую сумму денег", - рассказала Торбина. И напомнила, что звонит не сотрудник МВД, а мошенник в лице курьера, который позже приедет и заберет деньги, чтобы позже перевести их на счета мошенников.Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России. И для того, чтобы обезопасить свои средства, человеку нужно перевести их на якобы безопасный счет, который является счетом мошенников.Кроме того, мошенники "изощряются", и также представляются сотрудниками коммунальных служб, пенсионного фонда. Также пишут гражданам в соцсетях, предлагая варианты для инвестиций, даже могут на время предъявить жертве мошеннической схемы результат от таких инвестиций, а потом начинают мошеннические схемы, которые лишают человека дохода.Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйПенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенниковМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
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мошенничество, крым, новости крыма, телефон, общество, мвд по республике крым
Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников
Чаще всего звонят крымчанам мошенники с Украины и стран ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.
Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.
Откуда звонят мошенники
"Чаще всего это Украина, Польша, страны Европейского Союза. Мы там фиксируем их местонахождение", - сказала она.
По словам Торбиной, работу правоохранителей осложняет тот факт, что у Российской Федерации нет дипломатических отношений с выше перечисленными странами.
"Есть, конечно, и у нас среди граждан (кибермошенники – ред.), но это в основном курьеры, которые приезжают за деньгами, и в основном это либо несовершеннолетние, либо люди в возрасте до 25 лет, которые пытаются заработать, но они быстро попадаются", - уточнила Торбина.
В преступных схемах задействованы очень много людей. И те, кто звонят, выполняют только роль колл-центра в иерархии преступной деятельности, дополнила она.
Какие схемы применяют мошенники
"Актуальной остается мошенническая схема "Ваш родственник попал в беду, в ДТП", когда мошенники звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят, что близкий родственник попал в беду, совершил преступление, и чтобы он избежал уголовной ответственности, вам нужно собрать некоторую сумму денег", - рассказала Торбина.
И напомнила, что звонит не сотрудник МВД, а мошенник в лице курьера, который позже приедет и заберет деньги, чтобы позже перевести их на счета мошенников.
Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России. И для того, чтобы обезопасить свои средства, человеку нужно перевести их на якобы безопасный счет, который является счетом мошенников.
"Третья схема – это звонок от якобы представителя сотовой компании, оператора связи, когда (мошенники – ред.) пытаются параллельно попасть на портал "Госуслуги", на аккаунт человека, и просят его продиктовать код из SMS-сообщения", - уточнила представитель МВД.
Кроме того, мошенники "изощряются", и также представляются сотрудниками коммунальных служб, пенсионного фонда. Также пишут гражданам в соцсетях, предлагая варианты для инвестиций, даже могут на время предъявить жертве мошеннической схемы результат от таких инвестиций, а потом начинают мошеннические схемы, которые лишают человека дохода.
Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.
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