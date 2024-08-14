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Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

В Крыму задержаны подозреваемые в мошенничестве с офисной недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T10:02

2024-08-14T10:02

2024-08-14T10:02

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мошенничество

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны подозреваемые в мошенничестве с офисной недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, в 2022 году трое жителей Симферополя, владея информацией о длительном отсутствии в Крыму собственника офисного помещения, подделали его подпись и составили договор купли-продажи помещения. Они оформили правоустанавливающие документы и продали недвижимость за 10 млн рублей.В ходе обысков у фигурантов изъята документация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из подозреваемых находится по стражей, второй - под подпиской о невыезде. Третий будет объявлен в розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговорВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторовПритворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублей

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2024

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